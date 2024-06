AMD veut réduire la taille des jeux en compressant intelligemment les textures

©AMD

Alors que les jeux sont de plus en plus volumineux et toujours plus gourmands en mémoire vive, une solution doit être trouvée. Sans ça, même les PC gamer les plus performants pourraient avoir du mal à faire tourner les titres les plus récents.

Certains studios tentent de contourner le problème. C’est le cas par exemple d’Activision qui va streamer les textures du prochain Call of Duty et imposer une connexion internet pour jouer à Black Ops 6. Cependant, ce genre de pratique pourrait ne pas être du goût de tout le monde.

Heureusement, d’autres entreprises cherchent des solutions mieux pensées comme la technique de compression neuronale des textures (NTC) par exemple. Ce procédé utilise un algorithme ainsi qu’un réseau neuronal IA pour réduire la taille des textures tout en conservant un niveau de détail élevé.

NVIDIA avait présenté ses recherches en la matière en mai 2023 avec une NTC conçue pour multiplier par quatre la résolution des textures. Désormais, c’est AMD qui souhaiterait dévoiler sa propre technique lors d’une future présentation de ses ingénieurs, la “Neural Texture Block Compression” (NTBC).

We'll present "Neural Texture Block Compression" @ #EGSR2024 in London.



Nobody likes downloading huge game packages. Our method compresses the texture using a neural network, reducing data size.



Unchanged runtime execution allows easy game integration. https://t.co/gvj1D8bfBf pic.twitter.com/XglpPkdI8D — AMD GPUOpen (@GPUOpen) June 25, 2024

Une compression des textures améliorée par l’IA ?

Celle-ci aura lieu lors du 35ème Eurographics Symposium on Rendering, prévu la semaine prochaine à l’Imperial College de Londres. Comme pour la technologie de NVIDIA, le but avec la NTBC maison d’AMD est donc de réduire la charge exercée par les fichiers de texture sur la mémoire vidéo et sa bande passante, sur la mémoire vive mais aussi sur les systèmes de stockage (SSD et HDD) des ordinateurs.

Jadis, des techniques de compression précédentes, notamment S3TC (ou DXTC) avaient permis de fait face à un problème similaire, c’est-à-dire la prise de poids des textures confrontée à une bande passante VRAM insuffisante.

Malheureusement, ces procédés ont tendance à dégrader la qualité des textures, ce qui ne serait pas le cas avec la NTBC. Au contraire, la qualité visuelle du rendu final pourrait même être améliorée grâce à l’IA.

Si la compression neuronale serait possiblement plus exigeante, elle serait adaptable à des types de textures plus variés et permettrait une mise à l’échelle via l’IA de ces dernières. Pour ce faire la redondance des données mipmap pourrait être utilisé afin de recréer les textures d’origine.

Le mipmapping est une technique qui consiste en l’affichage d’une même texture à plus ou moins grande échelle en fonction de son éloignement dans le jeu. Les réseaux neuronaux de NTBC pourraient utiliser les données des différents niveaux de mipmaps afin de reconstruire artificiellement les autres, ce qui résulterait en un gain de place.

Quoi qu’il en soit, ce nouveau type de compression pourrait aider l’entreprise à ne pas prendre trop de retard sur NVIDIA. Il sera certainement possible d’en apprendre plus sur la technique d’AMD prochainement.