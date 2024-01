AMD veut utiliser votre carte graphique pour embellir les vidéos YouTube

© AMD / TweakTown

AMD envisagerait de proposer son FSR (FidelityFX Super Resolution) plus seulement dans les jeux vidéo, mais aussi dans les vidéos. Cette déclinaison, appelée Radeon FSR for Video, viendrait donc concurrencer celle de NVIDIA, la RTX Video Super Resolution, sur le terrain du streaming vidéo.

C’est ce qui ressort d’un briefing pré-CES auquel a assisté notre confrère de TweakTown. Selon ses informations, AMD lancera sa Radeon FSR for Video prochainement par le biais d’une nouvelle version des pilotes Radeon Adrenalin.

L’image d’illustration montre la mise à l’échelle d’une vidéo nativement en 720p vers du 1440p.

De l’upscaling vidéo à la portée de plein de GPU ?

À ce stade, nous ne connaissons pas les critères de compatibilité de cette Radeon FSR for Video. Le FSR 3.0, lancé en septembre dernier, et qui fait de petits miracles avec d’anciennes GeForce, est supporté par de nombreuses références, des Radeon RX 480 / 470 / 460 aux RX Vega en passant par les GeForce série 10 et plus récentes (avec toutefois des disparités quant aux fonctionnalités supportées).

Il est très probable que la Radeon FSR for Video conserve cette universalité et soit compatible avec bon nombre de GPU AMD, mais aussi issus de la concurrence.

Une fois disponible, il sera intéressant de comparer le rendu à celui qu’offre la solution de NVIDIA. Concernant l’opposition DLSS / FSR, les technos aboutissent à des gains d’images par seconde souvent proches, mais le Deep Learning Super Sampling affiche une qualité d’image généralement supérieure ; rien d’illogique, puisque le DLSS est réservé aux GeForce RTX, et donc spécifiquement optimisé pour ces cartes.

Il faudra aussi tenir compte de la sollicitation du GPU par ces solutions d’upscaling vidéo. Sur le fil Reddit où le papier de TweakTown est commenté, l’utilisateur Evonos écrit ainsi :

« Avec NVIDIA c’était ridicule sur ma 3080 avec l’AI upscale en moyen c’était 200W juste en jouant une vidéo, soit une consommation quasiment équivalente à celle dans Cyberpunk 2077 (200-300W), j’espère que la mise à l’échelle du FSR ne sera pas aussi exigeante avec ma RX 6800 XT. »

Le test de la NVIDIA Video Super Resolution réalisé en mars par TH.US et dont nous avions fait l’écho ne montrait pas une hausse aussi significative de la consommation. Néanmoins, d’autres expérimentations réalisées par la suite, par d’autres testeurs, comme celle-ci dessus, montrent bien un impact non négligeable sur la consommation.

