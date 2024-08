Non Android 15 ne sera pas en retard, ce sont les Pixel 9 qui sont en avance

Android 15 se fait attendre. Le système d’exploitation mobile de Google semble en retard, les Pixel 9 sortis en août n’ayant même pas eu droit à la mise à jour et sont obligés de tourner sur la version précédente de l’OS. La firme de Mountain View prend donc son temps au risque de frustrer ses consommateurs.

La plupart des smartphones Pixel récents sont donc bloqués sur Android 14, déployé il y a presque un an. Heureusement, le déploiement de la nouvelle version du système pourrait être assez proche. En général, Google lance ses OS entre septembre et octobre (avec quelques exceptions en août) et il semblerait qu’Android 15 n’échappera pas à cette règle.

La publication d’un rapport sur le déploiement du système d’exploitation a en effet vendu la mèche. Celui-ci spécifie que l’OS va bientôt sortir de sa bêta en octobre. De plus, la taille de la mise à jour est également précisée, Android 15 devrait faire 1,20 Go.

Android 15 va-t-il sortir à l’heure prévue ?

En prenant en compte les fenêtres de sortie habituelles de Google, son nouvel OS ne semble pas être autant en retard que ça. Certes, il fait partie des systèmes sortant le plus tard, mais il n’est pas encore au niveau d’Android 5 dont le lancement s’est fait en novembre.

Android 1.1 (Banana br) > 10/2007

Android 1.5 (Cupcake) > 04/2009

Android 1.6 (Donut) >09/2008

Android 2.X (Éclair) > 10/2009

Android 2.2 (Froyo) > 05/2010

Android 2.3 (Gingerbread) > 12/2010

Android 3 (Honeycomb) > 02/2011

Android 4 (ICS) > 10/2011

Android 4.1/4.3 (Jelly Bean) > 07/2012/3

Android 4.4 (KitKat) > 10/2017

Android 5 (Lolipop) > 11/2014 Android 6 (Marshmallow) > 10/2015

Android 7 (Nougat) > 08/2016

Android 8 (Oreo) > 08/2017

Android 9 (Pie) > 08/2018

Android 10 (Quince tart ) > 09/2019

Android 11 (Red Velvet Cake) > 09/2020

Android 12 (Snow Cone) > 10/2021

Android 13 (Tiramisu) > 08/2022

Android 14 (Ups Down Cake) > 10/2023

Android 15 > 10/2025

Finalement, ce serait plutôt la sortie des Pixel 9 qui aurait été un peu précipitée. Google n’a en revanche pas donné de date précise quant au déploiement du système, il faudra donc se contenter de cette fenêtre de sortie relativement vague.

La liste des appareils compatibles avec Android 15 comprend l’ensemble des appareils à partir du Pixel 6. C’est donc au tour des modèles sortis en 2020 de passer à la trappe (Pixel 5, 5 Pro, 5a).

Google Pixel 6

Google Pixel 6 Pro

Google Pixel 6a

Google Pixel 7

Google Pixel 7 Pro

Google Pixel 7a

Google Pixel Tablet

Google Pixel Fold

Google Pixel 8

Google Pixel 8 Pro

Google Pixel 8a

Google Pixel 9

Google Pixel 9 Pro

Google Pixel 9 Pro XL

Google Pixel 9 Pro Fold

Une mise à jour fournie avec quelques défauts

Pixel 9 ©Google

Android 15 s’annonce comme une mise à jour assez importante du système d’exploitation de Google. De nombreuses fonctionnalités devraient être apportées, notamment des ajouts centrés sur l’ergonomie, la sécurité mais aussi la personnalisation.

Ainsi, Android 15 va bloquer les applications obsolètes (Android 6) dans le but de protéger les usagers d’apps potentiellement dangereuses. Les widgets devraient faire leur retour sur l’écran de verrouillage. Les messages par satellite ne seraient plus réservés aux situations d’urgence.

Private Space, un espace privé permettra de cacher ses applications et les utilisateurs devraient disposer de plus d’informations sur l’état de la batterie. Une protection contre le hameçonnage sera également présente.

Ce ne sont que des exemples parmi tant d’autres. Évidemment, Android 15 ne sera pas sans défauts. Certaines fonctionnalités ajoutées pourraient s’avérer plus frustrantes que d’autres. C’est le cas par exemple de celle qui va réactiver le Bluetooth toutes les 24 heures sous prétexte d’améliorer la connectivité entre smartphones.

Google vient de donner un indice sur la sortie d’Android 15.

Le système d’exploitation mobile devrait être déployé en octobre.

Il sera disponible sur tous les smartphones Google à partir du Pixel 6.

Source: Android Authority