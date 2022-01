Antec dévoile son boîtier NX700, équipé d’une paire de ventilateurs de 185 mm

Antec présente un nouveau boîtier PC, le NX700, logiquement intégré à la gamme NX. Ce modèle moyen tour a des dimensions de 440 x 220 x 492 mm et un poids de 6,7 kg. Il possède un panneau latéral en verre trempé de 4 mm d’épaisseur. Le châssis peut accueillir une carte mère au format ATX / Micro-ATX / ITX.

Comme pour le NX410, Antec fournit trois ventilateurs ARGB. Il y en a deux de 185 mm préinstallés en façade et un de 120 mm situé à l’arrière. Il est possible de remplacer les deux turbines en façade par trois autres de 120 mm ou de 140 mm ; de rajouter une paire de ventilateurs de 120 mm ou 140 mm au niveau du top ; deux de 120 mm sur le compartiment inférieur où se loge l’alimentation. En tout, le NX700 peut donc accueillir 8 ventilateurs de 120 mm. Par ailleurs, il offre de la place pour un radiateur de 360 mm à l’avant, un de 280 mm en haut et un de 140 mm à l’arrière.

Jusqu’à 170 mm pour le ventirad, 340 mm pour la carte graphique

Le boîtier tolère une ventirad mesurant jusqu’à 170 mm de haut et une carte graphique s’étirant jusqu’à 340 mm de long ; pour l’alimentation, la limite est de 200 mm avec un HDD, de 365 mm sans. Le NX700 propose sept emplacements d’extension, deux baies 3,5 pouces convertibles 2,5 pouces et quatre exclusivement 2,5 pouces.

La connectique en façade se compose d’un bouton de contrôle LED, d’une paire de ports USB 3.0 et des entrées casque / micro. Enfin, précisons que ce modèle est équipé de filtres anti-poussière sur le dessus et le dessous.

Antec accorde un an de garantie. Le NX700 est disponible dès à présent à un tarif de 84,99 euros.

