Antec présente son boîtier NX410, livré avec trois ventilateurs ARGB

Après le Dark Cube, un boîtier plutôt original et haut de gamme, Antec dévoile un modèle plus conventionnel et plus accessible, le NX410. Décliné dans une version noire et une version blanche, ce boîtier moyen tour, susceptible d’accueillir une carte mère ATX / micro-ATX / ITX, a des dimensions de 390 x 210 x 485 mm pour un poids de 5,1 kg. Il arbore une façade en mesh et un panneau latéral en verre trempé à charnière.

Des caractéristiques que les amateurs de RGB devraient apprécier. Antec les cible d’ailleurs directement en préinstallant deux turbines ARGB de 140 mm en façade et une autre, également ARGB, mais de 120 mm, à l’arrière. Pour renforcer les capacités de refroidissement du boîtier, il est possible de rajouter un ventilateur de 120 / 140 mm en façade et deux autres aux gabarits similaires dans la partie supérieure. Pour les radiateurs, la taille maximale est donc de 360 mm en façade.

Guide d’achat : quel boîtier choisir pour son PC ?

335 mm pour la carte graphique

En ce qui concerne les composants, ce NX410 est suffisamment spacieux pour une carte graphique longue de 335 mm et un ventirad haut de 168 mm. Il offre trois emplacements 3,5 pouces, dont un convertible 2,5 pouces, et trois 2,5 pouces ; il fait en revanche l’impasse sur le 5,25 pouces.

La garantie dure 1 an. Le prix est de 60 euros.