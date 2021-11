Antec présente son boîtier Dark Phantom DP31

Après les Draco 10 et NX410, Antec continue d’étoffer son catalogue de boîtiers PC avec un nouveau modèle intégrée à la famille Dark Phantom : le DP31. Ce boîtier mini tour, fait d’acier et de plastique et qui arbore un panneau latéral magnétique en verre trempé, a des dimensions de 378 x 212 x 398 mm pour un poids de 2,9 kg ; il est compatible avec les cartes mères Micro-ATX et Mini-ITX.

En matière de refroidissement, il accepte deux ventilateurs de 120 mm ou de 140 mm en façade ; deux turbines de 120 mm au niveau du top ; un ventilateur de 120 mm à l’arrière (préinstallé). Concernant les radiateurs, un modèle de 120 / 140 / 220 mm peut s’installer en façade ; un de 120 mm à l’arrière.

Antec Dark Cube : un boîtier avec un compartiment coulissant

Espace pour GPU et ventirad

Ce boîtier DP31 offre suffisamment d’espace pour une carte graphique de 275 mm de long avec un ventilateur en façade, de 300 mm sans ; un bloc d’alimentation de 175 mm de profondeur avec un HDD, de 300 mm sans ; un ventirad de 150 mm de haut. Il y a 4 slots d’extension, trois emplacements 3,5 pouces dont un convertible 2,5 pouces et un 2,5 pouces.

Par ailleurs, la connectique en façade se compose notamment d’une paire de ports USB 2.0 et d’un port USB 3.0 ainsi que d’un bouton de contrôle RGB. En effet, vous l’aurez remarqué, la façade est balafrée par une bande de LED.

Antec résume : « Le nouveau boîtier mini-tour M-ATX Dark Phantom Series DP31 présente des prises d’air en forme de griffes et une bande ARGB irrégulière sur le panneau avant. Le DP31 offre la meilleure expérience de construction avec sa structure de boîtier petite mais puissante. C’est le meilleur choix pour les joueurs qui privilégient les petits boîtiers et la vitrine ARGB. »

Si ce boîtier Dark Phantom DP31 vous intéresse, sachez qu’il est disponible dès à présent. Son prix de vente recommandé est de 59 euros.