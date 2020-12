Apple préparait des processeurs à 32 cœurs pour remplacer les Intel Xeon W dans ses Mac Pro

Les puces M1 d’Apple, intégrées dans les MacBook Air, le MacBook Pro 13 pouces et Mac Mini, tiennent largement la comparaison avec les processeurs Intel qu’elles ont remplacés. Toutefois, pour les Mac Pro haut de gamme, Apple va devoir éclipser les Intel Xeon W, dont les meilleurs pièces proposent 28 cœurs / 56 threads. Logiquement, ce n’est pas l’actuelle puce M1 et ses 8 petits cœurs qui va pouvoir rivaliser avec celles-ci. Qu’à cela ne tienne, Apple préparerait des processeurs à 32 cœurs.

C’est l’information communiquée par Bloomberg. Le journal invoque des sources anonymes directement impliquées. Ce n’est pas tout, puisque le journal confirme qu’Apple travaille bien sur des GPU maison, a priori en 5 nm, afin de bouter les cartes graphiques d’AMD hors de ses machines. Pour le très haut de gamme, la marque à la pomme aurait actuellement deux GPU en préparation, l’un avec 64 cœurs dédiés, l’autre avec 128. À titre de comparaison, le SoC M1 bénéficie de 8 cœurs GPU, soit 128 unités de calcul.

Micro Magic prétend avoir conçu un processeur RISC-V plus performant qu’un Apple M1 ou Arm Cortex-A9

De nombreuses solutions en cours de développement

Pour en revenir aux CPU, contrairement aux puces M1 à 8 cœurs qui associent 4 cœurs performance et 4 cœurs basse consommation, les processeurs 32 cœurs feraient l’impasse sur les cœurs CPU basse consommation au profit de cœurs uniquement orientés performance. Rien de très surprenant en réalité : si l’on comprend la pertinence de cœurs basse consommation dans une machine portable pour garantir l’autonomie, leur présence dans des machines fixes apparaît moins justifiée. Bon, Intel nous prouvera peut-être le contraire avec ses processeurs Alder Lake-S dans quelques mois.

En matière de performance pure, des puces Apple à 32 cœurs pourraient être en mesure de rivaliser avec les Xeon W d’Intel à 28 cœurs. Néanmoins, on les imagine mal taquiner les monstrueux Threadripper à 64 cœurs d’AMD. Ainsi, l’entreprise dirigée par Lisa Su devrait être capable de contrer les assauts d’Apple sur le très haut de gamme pendant encore quelques années.

Les processeurs 32 cœurs d’Apple ne devraient pas arriver avant la fin 2021 ; idem pour les GPU à 128 cœurs, voire 2022.

D’ailleurs, d’ici là, Apple lancerait une génération de CPU à 20 cœurs et 12 cœurs. Ils seraient armés dans les deux cas de 4 cœurs basse consommation, le reste des cœurs étant de type haute performance (soit 16 et 8 cœurs respectivement). Enfin, pour les GPU, des variantes à 16 et 32 cœurs destinées aux ordinateurs portables haut de gamme et au ordinateurs fixes de milieu de gamme arriveraient d’ici quelques mois.