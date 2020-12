ASRock expérimente le CAM, Clever Access Memory, sur sa carte mère Z490 Taichi

La société ASRock avait déjà porté le Smart Access Memory sur ses cartes mères B450 ; cette fois, dans la lignée d’Asus et de son BAR redimensionnable, elle apporte le CAM (Clever Access Memory) à un chipset Intel ; en l’occurrence, le Z490. Et si vous vous demandez ce qu’est le CAM, c’est simplement le nom choisi par ASRock pour désigner la technologie SAM avec les processeurs Intel.

L’entreprise propose donc le BIOS 1.72, en version bêta, pour sa carte mère Z490 Taichi. Pour profiter de la fonctionnalité, la procédure est la même que pour la SAM. À condition d’avoir le matériel idoine, il suffit d’activer « Above 4G Decoding » et « Re-size BAR support ». WCCFTech a effectué des tests en 4K sur deux jeux : Shadows of the Tomb Raider et Assassin’s Creed : Valhalla. La machine embarque un processeur Intel Core i7-10700K et 16 Go de RAM ; la carte graphique AMD est une Radeon RX 6800 XT.

Pas de Smart Access Memory pour les anciens processeurs Ryzen

Quelques précieuses images par seconde grappillées

Sur Tomb Raider, la RX 6800 XT affiche une fréquence moyenne de 84 images par seconde avec le CAM. Le framerate est de 81 ips sans. Le bénéfice est plus élevé sur Assassin’s Creed : Valhalla, avec 66 images par seconde en moyenne avec le CAM, contre 61 sans ; cela représente une hausse de 8,2 % environ, ce qui est loin d’être négligeable dans cette définition.

On avait déjà pu le constater sur d’autres titres, dont Red Dead Redemption 2, le Smart Access Memory permet de grappiller quelques précieuses ips. Bref, AMD a eu une bonne intuition en se penchant sur cette technologie jusqu’ici inexploitée.