ASRock présente ses mini-PC 4X4 BOX-5000 dotés d’APU Ryzen 5000-U

ASRock Industrial lance ses mini-PC 4X4 BOX-5000 Series. Celle-ci comprend trois modèles, les 4X4 BOX-5800U, 4X4 BOX-5600U, et 4X4 BOX-5400U. Leur désignation reflète le processeur embarqué : un APU AMD Ryzen 5000 U-Series dans tous les cas. Plus spécifiquement un Ryzen 7 5800U, Ryzen 5 5600U, et Ryzen 3 5400U.

Le Ryzen 7 est un 8 cœurs / 16 threads, le Ryzen 5 un 6 cœurs / 12 threads et le Ryzen 3 un 4 cœurs / 8 threads. Gardez à l’esprit que si les Ryzen 7 et Ryzen 5 profitent de l’architecture CPU Zen 3, ce n’est pas le cas du Ryzen 3, en Zen 2. Pour le processeur graphique, c’est du Vega. Ce sont 8 cœurs GPU à 2000 MHz pour le Ryzen 7, 7 cœurs GPU à 1800 MHz pour le Ryzen 5, 6 cœurs GPU à 1600 MHz pour le Ryzen 3.

Dimensions, connectique…

Ces mini-PC 4X4 BOX-5000 Series ont des dimensions de 110,0 x 117,5 x 47,85 mm et pèsent 1 kg. Ils permettent d’installer deux barrettes 260-pin SO-DIMM pour une capacité maximale de mémoire DDR4-3200 de 64 Go. Les PC prennent en charge la norme TPM 2.0 et sont donc compatibles Windows 11.

Du côté de la connectique, les machines d’ASRock possèdent deux ports LAN, un 2,5 GbE et un 1 GbE, un port HDMI 2.0a (4096 x 2160 à 60 Hz), un DisplayPort 1.2a (4096 x 2160 à 60 Hz), une paire de ports USB 2.0 à l’arrière ; un port USB 3.2 Gen2 (Type A) et une paire de ports USB 3.2 Gen2 Type C en façade. Ils prennent en charge le Wi-Fi 6E 802.11ax et le Bluetooth 5.2. Ils se branchent via un adaptateur 19V/90W.

ASRock n’a pas communiqué de date de commercialisation ni les tarifs. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur ces 4X4 BOX-5800U, 4X4 BOX-5600U et 4X4 BOX-5400U en suivant les liens.

Source : ASRock