Assassin’s Creed II en 8K et en ray-tracing Reshade

« Je lui dirai l’Ezio mieux, l’Ezio qu’on deale avec un GPU fastueux », disait le poète. Pas de doute, cette ode à inspiré Digital Dreams, un moddeur allemand, qui a bardé d’effets le vénérable mais cultissime Assassin’s Creed II sorti en 2009 sur PS3, Xbox 360 et PC. Figurant parmi les tout meilleurs épisodes de la saga, il transpose l’intrigue dans la Renaissance italienne dans laquelle évolue Ezio Auditore da Firenze, un jeune noble italien dont le père combattait déjà les Templiers.

Ray-tracing, textures HD, définition 8K et meilleures ombres portées

Pour déployer son talent et aboutir à ce rendu en 8K (pensez à monter les réglages par défaut de la vidéo ci-dessus !), Digital Dreams a tout d’abord appliqué le mod qui remplace les textures par des versions HD. Il a ensuite appliqué le mod AC2 Visual Fixup Mod, qui améliore le niveau de détails des textures et des modèles, en appliquant notamment davantage d’effets sur les bâtiments distants et en améliorant la qualité des ombres. Il a ensuite passé la séquence à la moulinette de son propre mod qui applique un effet de ray-tracing calculé par Reshade.

Le résultat ? Une séquence vraiment bluffante, pour un jeu sorti il y a près de treize ans. Pour aboutir à un tel niveau de détails et face à autant de calculs, Digital Dreams a toutefois choisi une configuration très ambitieuse, à base de GeForce RTX 3090. Pas sûr que le rendu soit aussi facile à reproduire, sur des GPU plus modestes … même pour un jeu accusant déjà une telle ancienneté. Mais le spectacle reste total, dans cet environnement italien qui a donné à la série l’un de ses épisodes les plus mémorables.