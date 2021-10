Asus lance une GeForce RTX 3070 Ti Turbo de type blower

Asus avait présenté une RTX 3090 avec un refroidissement de type blower il y a un peu moins d’un an et propose à la vente des ASUS Turbo GeForce RTX 3080. L’entreprise a décidé d’étendre cette conception à la GeForce RTX 3070 Ti.

Le site TechPowerUp ne livre que quelques images externes. En conséquence, nous ne savons pas si ce modèle profite d’un système de chambre à vapeur comme c’est le cas de la RTX 3090 Turbo. Le site mentionne simplement un dissipateur thermique en aluminium et une plaque en cuivre. C’est l’un de ses atouts, la carte est assez fine : elle n’occupe que deux slots.

Ventilateur de 80 mm

Comme toutes les GeForce RTX 3070 Ti, ce modèle s’arme d’un GPU GA104. Il possède 6144 cœurs CUDA, 192 cœurs Tensor et 48 cœurs RT. Pour la VRAM, ce sont 8 Go de mémoire GDDR6X à 19 Gbit/s sur un bus de 256 bits pour une bande passante mémoire de 608 Go/s. La fréquence GPU Boost est de 1770 MHz. Pour plus d’informations sur la GeForce RTX 3070 Ti, vous pouvez consulter notre test de cette référence, qui nous a plutôt déçus.

La GeForce RTX 3070 Ti Asus Turbo puise son énergie d’une paire de câbles 8 broches. Elle propose quatre sorties d’affichage (trois DisplayPort 1.4a et un port HDMI 2.1).

Pour mémoire, le refroidissement de type blower fut introduit par la GeForce FX 5800 en 2003. Assez décrié à l’époque, les fabriquant l’ont amélioré au fil des années, notamment en réduisant les nuisances sonores. Malgré tout, les cartes l’utilisant se font de plus en plus rare depuis quelques années. Pour promouvoir cette gamme, Asus explique que ses cartes graphiques Turbo « sont entièrement conçues pour des systèmes multi-GPU ou des systèmes avec une circulation de l’air limitée. Plusieurs fonctionnalités augmentent la circulation de l’air en permettant par exemple à un grand ventilateur à force centrifuge de 80 mm de propulser davantage d’air à travers le radiateur puis en dehors du châssis : les températures du système s’en trouvent ainsi réduites même si celui-ci est exigu ».

Le tarif n’a pas été dévoilé.