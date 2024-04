ASUS ROG Ally : cette technologie d’AMD améliore les performances, gratuitement

©ASUS

Les consoles portables ont bien évolué depuis l’ère de la Game Boy ou de la Lynx d’Atari. Désormais de véritables PC gamer miniatures, elles permettent de profiter d’un catalogue de jeux toujours plus long de façon totalement nomade.

La ROG Ally d’ASUS fait partie de ces consoles portables nouvelle génération au même titre que la Legion Go de Lenovo ou du Steam Deck de Valve. Assez performante, la machine est régulièrement mise à jour par la firme afin d’améliorer ses performances.

Ainsi dernièrement la ROG Ally intégrait le mode HYPR-X d’AMD afin de profiter des technologies RSR (Radeon Super Resolution) et Anti-Lag+. ASUS continue de perfectionner sa machine puisqu’une nouvelle mise à jour vient d’apporter le Fluid Motion Frame d’AMD pour doper encore plus les capacités de la machine.

L’ajout de cette technologie devrait logiquement améliorer la fluidité des jeux compatibles en augmentant le nombre d’images par seconde affichées à l’écran. Cet ajout est particulièrement bienvenu, l’expérience des joueurs sur la console portable devrait théoriquement être plus agréable.

Plus de jeux vont bénéficier d’un framerate plus stable

De plus, l’ajout de l’AFMF permet au ROG Ally de proposer de la génération de frame pour les jeux n’étant pas compatibles avec le FSR 3 d’AMD. Ainsi plus de jeux peuvent bénéficier de ce genre de technologie et la fluidité globale du catalogue de la machine s’en trouve améliorée.

Pour en profiter il suffit d’activer le mode HYPR-X ainsi que l’option dans les paramètres de la machine et des jeux compatibles. En revanche, l’AFMF impose quelques contraintes aux joueurs. Par exemple, l’écran du ROG Ally doit être bloqué en 120 Hz maximum et la synchronisation verticale en jeu doit être désactivée.

En effet, au-delà de 120 images par seconde, il est possible que des problèmes de déchirure (tearing) apparaissent. Qui plus est, AMD recommande de bloquer le nombre de FPS à 60 avant d’activer l’AFMF. Ces “exigences” mineures de la technologie ont donc pour but d’offrir une expérience optimale aux joueurs.

Finalement l’ajout du Fluid Motion Frame est plutôt une bonne nouvelle pour les propriétaires de ROG Ally. La fluidité de l’affichage dans un jeu est primordiale, l’intégration de la technologie d’AMD à la console d’ASUS assure aux joueurs une stabilité de leur FPS.

En revanche, il faut rappeler que la technologie d’AMD a pu se montrer décevante par le passé. Si elle a été mise à jour depuis, il faut espérer que son intégration au sein de la console portable ait été faite correctement. En quel cas, il se peut que l’amélioration de l’expérience des joueurs ne soit que minime.