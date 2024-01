AYANEO NEXT LITE : SteamOS et petit prix au menu de cette console portable innovante

©AYANEO

Décidément, les consoles portables ont la côte ces derniers temps. Il règne une véritable émulation sur le marché de ces appareils nomades et les constructeurs sont nombreux à proposer leurs modèles propres.

Rendu extrêmement populaire par des appareils comme la Nintendo Switch, tout le monde souhaite s’engouffrer dans ce marché lucratif. Par exemple, MSI, à l’occasion du CES 2024, vient d’officialiser sa nouvelle console, la MSI Claw. Malheureusement, ce genre d’appareils fonctionne très souvent sur des OS pouvant être gourmands en ressources comme Windows 11.

Une console qui s’affranchit de Windows ou Android pour intégrer SteamOS

C’est sans doute en partie pour cela qu’AYANEO, l’entreprise responsable de l’AYANEO Slide, une console puissante pouvant s’apparenter à un PC, a décidé de passer sur SteamOS pour sa prochaine machine : L’AYANEO NEXT LITE.

Elle sera donc la première console utilisant le même système d’exploitation basé sur Linux que le Steam Deck de Valve. Cette intégration de l’OS devrait permettre à la NEXT LITE de proposer une interface plus ergonomique et moins surchargée que la concurrence tournant sur Windows 11, comme la Légion Go de ASUS.

Malheureusement, à part son système d’exploitation, AYANEO n’a pas dévoilé grand-chose à propos de sa nouvelle console. Ainsi, aucune information n’est disponible sur les composants devant alimenter la machine, que cela concerne le CPU ou le GPU. Cependant, si elle suit le même exemple que ses grandes sœurs, la console pourrait être alimentée par une puce Ryzen d’AMD.

L’AYANEO NEXT LITE reste encore très mystérieuse

Les seules informations supplémentaires partagées par le constructeur concernent son écran 7 pouces en 800P et sa batterie devant adopter une capacité de 47Wh. Ce dernier chiffre peut s’avérer inquiétant sachant que la MSI Claw dispose d’une batterie 53 Wh pour une autonomie de deux heures environ.

En revanche, AYANEO affirme que sa console sera une machine d’entrée de gamme à prix réduit. Il est donc possible que celle-ci soit équipée de composants moins gourmands et que l’adoption de SteamOS lui permette de proposer une autonomie supérieure à celle de la concurrence.

En attendant plus d’information de la part de l’entreprise chinoise, il va donc falloir patienter avant de savoir ce que l’AYANEO NEXT LITE a dans le ventre. De plus, comme toutes les machines de la marque, la console devrait être financée de façon participative. Il n’est pas impossible qu’en cas d’échec de la campagne de financement participatif, la console ne voie jamais le jour.