Basemark lance son benchmark ray tracing GPUScore

Relic of Life, le premier des trois tests, est disponible dès à présent. Les RTX 3090 et RTX 3080 Ti y terrorisent déjà les pauvres RX 6000…

Basemark propose un nouveau benchmark baptisé GPUScore. La société table sur une suite de trois tests. Pour l’instant, le seul disponible s’intitule Relic of Life. Il vise à évaluer les performances des GPU en ray tracing. Vous pouvez le découvrir dans la vidéo ci-dessus.

Ce benchmark GPUScore Relic of Life cible les GPU PC qui gèrent le ray tracing au niveau hardware, mais aussi ceux des smartphones. Sont donc concernées les cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX et AMD Radeon RX 6000 ; le Samsung Exynos 2200. GPUScore prend en charge les API graphiques Vulkan, DirectX et Metal ; les systèmes d’exploitation Windows, Linux, macOS, Android et iOS. Rappelons que seules les API Vulkan et DX12 supportent le ray tracing pour le moment.

Au moins 6 Go de VRAM

Les prérequis sont les suivants : une machine sous Windows 10, Windows 11 ou Linux dotée d’un processeur x86_64 et d’au moins 12 Go de RAM. La carte graphique doit posséder pour sa part 6 Go de VRAM minimum. Ce dernier critère exclut donc la Radeon RX 6500 XT…

Relic of Life évalue les performances des GPU selon plusieurs critères : réflexions par lancer de rayons (avec rebonds multiples), illumination globale par lancer de rayons, rendu basé sur la physique, GTAO (Ground Truth Ambient Occlusion), anti-crénelage temporel (TAA), éclairage volumétrique, animation du personnage principal.

Basemark propose une version gratuite de Relic of Life, réservée à un usage privée, et une version payante. Les résultats des tests sont automatiquement transmis et affichés sur le site Powerboard 4.0. Sans surprise, les GeForce RTX 3090 et GeForce RTX 3080 Ti de NVIDIA se sont déjà arrogées les premières places des deux classements.

Tero Sarkkinen, fondateur et PDG de Basemark, déclare : « En tant que vétérans de l’industrie de l’évaluation des performances graphiques, nous savons qu’il faut les outils les plus modernes pour évaluer de manière fiable les dernières technologies GPU. Je suis fier du nouveau benchmark GPUScore : Relic of Life. Notre équipe a créé le premier benchmark de ray tracing Vulkan au monde, et c’est une énorme réussite. Le développement de benchmark GPU est notre laboratoire d’innovation. Nous y développons d’abord de nouvelles fonctionnalités de pointe, avant de déployer des fonctionnalités similaires dans nos autres solutions, par exemple dans les IHM automobiles ».

Source : Basemark