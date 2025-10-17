Battlefield bat tous les records avec 7 millions de licences vendues en 3 jours

Battlefield 6 a réalisé le meilleur lancement de la franchise avec plus de 7 millions d’exemplaires vendus en trois jours, tout en enregistrant un record de parties en ligne et en préparant l’arrivée de nouvelles fonctionnalités, malgré des retours mitigés sur sa campagne solo.

Electronic Arts a annoncé que Battlefield 6 a dépassé les 7 millions d’exemplaires vendus depuis sa sortie, marquant ainsi le meilleur démarrage de l’histoire de la franchise. Ce chiffre, confirmé par l’éditeur, survient peu après les estimations d’Alinea Analytics, qui évoquait déjà plus de 6,5 millions de ventes en début de semaine.

Un succès commercial et communautaire

En seulement trois jours, Battlefield 6 a non seulement battu les records de ventes de la série, mais a également enregistré plus de 172 millions de parties en ligne et cumulé plus de 15 millions d’heures de streaming. Le jeu a aussi établi un nouveau record en termes de joueurs simultanés, un indicateur fort de l’engouement autour de ce nouvel opus.

Byron Beede, directeur général de la franchise Battlefield, a tenu à remercier les joueurs pour leur soutien :

« Battlefield 6 a été conçu en étroite collaboration avec notre communauté. Depuis les premières esquisses jusqu’aux retours recueillis lors de la bêta ouverte, notre objectif était clair : offrir l’expérience Battlefield la plus aboutie à ce jour. Ce n’est qu’un début, puisque la première saison de contenu supplémentaire est prévue dans moins de deux semaines. »

Vince Zampella, vice-président exécutif chez EA, a ajouté :

« Ces moments de succès collectif ne sont jamais acquis. Nous tenons à exprimer notre gratitude envers nos équipes de développement et nos joueurs, dont la passion a rendu ce lancement possible. Les prochaines semaines promettent encore davantage de nouveautés. »

Une campagne solo assez mitigée

Si le mode multijoueur est salué pour sa robustesse et son dynamisme, la campagne solo a reçu un accueil plus mitigé, comme le souligne la critique de Wccftech, qui attribue au jeu une note de 8,5/10. Après les critiques adressées à Battlefield V et Battlefield 2042, ce nouveau volet semble marquer un retour en forme pour la série, même si certaines décisions, comme la réduction du nombre de tickets de départ sur les cartes Conquête, ont suscité des débats au sein de la communauté.