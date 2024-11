Black Friday : MSI brade ses PC portables gaming jusqu’à -35 % de réduction !

À l’occasion du Black Friday, MSI propose des réductions importantes sur ses PC portables, offrant des performances variées pour satisfaire tous les besoins, du gaming au multitâche. Avec des remises allant jusqu’à 35 %, c’est le moment idéal pour investir dans un ordinateur puissant à prix réduit.

Voici trois modèles phares en promotion qui pourraient bien devenir votre prochain compagnon de jeu ou de travail :

MSI Katana 15 B13VEK-1697FR : puissance et fluidité pour les gamers

Le MSI Katana 15 B13VEK-1697FR est actuellement proposé à 999€ au lieu de 1 149€, une offre idéale pour les gamers à la recherche d’un bon rapport qualité-prix. Ce modèle est équipé d’un processeur Intel® Core™ i5-13420H de 13e génération et d’une carte graphique NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 avec 6 Go de GDDR6, assurant une performance fluide pour les jeux et les applications graphiques.

Son écran de 15,6 pouces Full HD avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz garantit une image nette et des mouvements fluides, essentiels pour une immersion totale dans les jeux. Avec 16 Go de RAM DDR5 et un SSD de 512 Go, il propose également un stockage rapide et une excellente réactivité pour le multitâche. Le Katana 15 inclut la technologie Cooler Boost 5 pour un refroidissement optimal et un clavier rétroéclairé RGB à 4 zones, parfait pour les sessions de jeu nocturnes.

MSI Cyborg 15 AI A1VFK-003FR : le design futuriste pour une expérience gaming immersive

Affiché à 1 099€ au lieu de 1 499€, le Cyborg 15 AI A1VFK-003FR séduit par son design unique et ses performances de haute volée. Avec un processeur Intel® Core™ Ultra 7 155H et une carte graphique NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 avec 8 Go de GDDR6, ce modèle est conçu pour les gamers qui veulent des performances poussées et une bonne gestion de l’intelligence artificielle grâce à l’accélérateur NPU intégré.

L’écran de 15,6 pouces Full HD avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz offre des images nettes et fluides, idéales pour les jeux. Côté connectivité, le Cyborg 15 dispose de plusieurs ports, dont un HDMI 2.1 pour les résolutions 4K à 60 Hz. Avec des touches ZQSD translucides et un rétroéclairage LED RGB à 4 zones, il offre un look gaming distinctif, parfait pour les sessions intensives de jeu.

MSI Pulse 17 AI C1VFKG-059FR : une machine de guerre pour le gaming et la création

Enfin, le MSI Pulse 17 AI C1VFKG-059FR est une véritable bête de compétition, disponible à 1 899€ au lieu de 2 099€. Conçu pour les gamers exigeants et les créateurs de contenu, il est équipé d’un processeur Intel® Core™ Ultra 7 155H et d’une carte graphique NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 avec 8 Go de GDDR6, garantissant des performances optimales pour les jeux AAA et les logiciels de création.

Son écran de 17 pouces QHD+ (2560 x 1600) avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz et une couverture de 100 % DCI-P3 assure des couleurs vives et une fluidité exceptionnelle. Avec 32 Go de RAM DDR5 et un SSD de 1 To, il est prêt pour des performances multitâches et un stockage massif. La technologie Cooler Boost 5, combinée à un clavier à 24 zones de rétroéclairage LED RGB, offre une expérience de jeu immersive et personnalisable​

MSI célèbre le Black Friday en proposant des remises attractives sur une sélection de PC portables pour gamers et professionnels. Avec ces réductions jusqu’à -35 %, c’est le moment parfait pour s’équiper d’un ordinateur performant et adapté à vos besoins. Ne ratez pas ces offres limitées !

