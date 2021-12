Blender 3.0 prend en charge certaines cartes graphiques AMD

Blender 3.0 est officiellement disponible depuis quelques jours. AMD annonce que cette version 3.0 de l’outil de modélisation 3D apporte la prise en charge de « certaines de ses cartes graphiques », laquelle se traduit par une amélioration notable des performances.

Le communiqué d’AMD expose : « La mise à jour de Blender Cycles X est désormais supportée par le nouveau pilote AMD Radeon Software Adrenalin 21.12.1 ou par les pilotes Radeon PRO Software Enterprise 21.Q4 avec à la clé des améliorations significatives de performance. À titre d’exemple, les résultats de test montrent de nettes améliorations des performances, jusqu’à 1,97x supérieures en moyenne pour une série de scènes Blender, avec une carte graphique AMD Radeon PRO W6800, et jusqu’à 2,12x supérieures pour certaines scènes avec une AMD Radeon RX 5700 XT« .

D’autre part, dans un article de blog en anglais, Kevin Jessop, responsable marketing produit chez AMD, explique plus précisément qu’un « rafraîchissement complet du code et de l’architecture du moteur de rendu Blender Cycles fait également partie de la nouvelle version de Blender. […] nous avons développé une nouvelle manière de gérer le code standard que Blender utilise pour l’accélération GPU dans la nouvelle mise à jour « Cycles X » et l’avons compilé pour les appareils AMD, en utilisant l’API AMD HIP open-source […]. La prise en charge est actuellement validée pour les GPU de bureau des séries AMD Radeon PRO W6800 et AMD Radeon RX 6000 et activée sur les autres cartes graphiques à architecture AMD RDNA et AMD RDNA 2″.

AWS propose désormais des processeurs AMD EPYC de troisième génération dans les instances EC2 M6a

Les nouveautés de Blender 3.0

La version 3.0 de Blender apporte de nombreuses améliorations, optimisations et nouvelles fonctionnalités détaillées dans les deux vidéos ci-dessous. Vous trouverez également une vidéo partagée par un certain Mykol qui les détaille en français. Vous pouvez télécharger le pilote Radeon Software et Blender 3.0 en suivant les liens.