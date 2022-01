Bleu Jour lance le mini-PC KUBB Secure et le PC RIDG

Le fabricant français d’ordinateurs et d’accessoires Bleu Jour a présenté deux nouvelles machines au CES 2022 : le KUBB Secure, présenté comme le « premier ordinateur de bureau intégrant la technologie Green Tech Secure de Freemindtronic« , et le PC RIDG.

Kubb Secure

Son nom annonce la couleur, le KUBB Secure joue la carte de la protection des données. Pour cela, il mise donc sur la technologie NFC Green Tech Secure de Freemindtronic. Dans son communiqué de presse, Bleu Jour explique le concept en ces termes :

« Ce dispositif non connecté, fonctionne uniquement à la demande et sans contact, via un téléphone NFC lui servant d’interface utilisateur. En un clic, je chiffre, en un clic, je déchiffre : Pour sécuriser ses données, c’est simple : Il suffit de télécharger l’application Freemindtronic sur son téléphone Android dotée de la technologie NFC. Puis, passer simplement la SECURE CARD sur l’arrière de son téléphone, au niveau de l’antenne NFC.

La carte va alors chiffrer, immédiatement et sans contact, les textes, photos, vidéos et fichiers. L’utilisateur n’a plus qu’à envoyer le message via le canal de son choix : SMS, WhatsApp, Facebook, mail ou autre. Le correspondant procèdera de la même manière pour déchiffrer le message, avec sa propre SECURE CARD. KUBB SECURE est disponible dès le 1er trimestre 2022, livré à avec la carte GREEN TECH SECURE CARD et le téléphone NFC. »

Concernant cette fameuse carte KUBB SECURE, Bleu Jour précise qu’elle « est fabriquée en époxy à base de fibre de verre et fonctionne à vie sans batterie. Elle sauvegarde les secrets pendant 40 ans sans source d’énergie ». La firme liste les caractéristiques ci-dessous :

Anonyme

Indétectable

Sans piles

Sans Cloud

Robuste

Étanche jusqu’à 45m de profondeur

Résistante à la chaleur jusqu’à 121°C

40 ans de garantie

En ce qui concerne les configurations, ce sont celles des Kubb Gen11.

PC RIDG

Le PC RIDG mise sur un tout autre crédo :

« Développé en collaboration avec le Designer Pierre Cabrera, le nouveau PC RIDG propose un design avant-gardiste et moderne pour répondre aux envies de tous les créateurs de contenu, architectes et autres particuliers pour qui le design revêt une importance toute particulière pour embellir leur bureau ou intérieur. Cet objet d’art informatique, extrêmement silencieux, intègre un processeur Intel Xeon vPro ainsi que des cartes graphiques […] NVIDIA Quadro P2200 ou NVIDIA RTX A4000 […]. »

Bleu Jour l’a équipé d’une paire de ports Thunderbolt 3 (USB-C) et de quatre ports USB 3.1 Gen2 (USB-A). La machine supporte le Bluetooth 5.0 et le Wi-Fi 6.

Le PC RIDG se décline en 8 coloris (alu orange, ambre sablé, noir, chocolat, chrome, lie de vin, velvet blue, violet) ; il est couvert par 5 ans de garantie. Les prix débutent à partir de 3 995 euros TTC.