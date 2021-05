Bleujour présente ses mini-PC Kubb et Octo Gen 11

L’entreprise toulousaine Bleu Jour met à jour ses mini-PC Kubb et Octo avec des processeurs Intel de 11e génération (Tiger Lake).

Il n’y a pas de Tiger Lake-H à 8 et 6 cœurs en revanche, puisque la firme pioche dans les puces à plus faible TDP introduites en septembre dernier et dans les Tiger Lake vPro lancés en janvier.

Bleujour propose un PC cubique de 12 cm entièrement passif

Kubb Gen 11

Raccord avec sa phonétique, le Kubb a la forme… d’un cube. Le boîtier mesure 12 x 12 cm. Bleujour propose la mouture 2021, baptisée Kubb Gen 11, avec un processeur Intel Core i3-1115G4 (2 cœurs / 4 threads), Core i5-1135G7 (4 cœurs / 8 threads) ou Core i7-1165G7 (4 cœurs / 8 threads). Celui avec le Core i3 embarque un SSD M.2 PCIe NVMe Gen3 de 256 Go ; ceux avec un Core i5 ou Core i7 un SSD M.2 PCIe NVMe Gen4 de 500 ou 512 Go. Un emplacement 2,5 pouces vacant peut accueillir un dispositif de stockage supplémentaire.

Tous les Kubb Gen 11 héritent d’un port RJ45 à 2,5 Gbit/s, du Wi-Fi 6 AX20 et du Bluetooth 5.0. La connectique comprend cinq ports USB 2.0 et un port USB 3.2 Gen 2, une paire de ports USB 4 Type-C (Thunderbolt 4) ainsi qu’une paire de ports HDMI 2.0b. Bleujour accorde une garantie de 5 ans.

Les tarifs débutent à 645 euros pour le Kubb avec Core i3 sous Linux. Enfin, Bleujour précise que le « Kubb est muni de coques interchangeables, fabriquées à la main ».

Octo Gen 11

Pensé pour les entreprises, l’Octo a des dimensions de 12,2 x 13,2 x 6,4 cm ; compatible au format VESA, il peut-être facilement installé à l’arrière d’un écran grâce aux trous de fixation intégrés.

Comme le Kubb Gen 11, Bleujour décline l’Octo Gen 11 avec des Core i3-1115G4, Core i5-1135G7 ou Core i7-1165G7. En revanche, ces moutures se limitent à un SSD M.2 PCIe NVMe Gen3 de 256 Go. Le modèle le moins onéreux se négocie 535 euros TTC.

Des versions Octo Gen 11 vPro équipées de processeurs Tiger Lake vPro sont également proposées. Dans ce cas, les clients peuvent opter pour des modèles armés d’un Core i5-1145G7 vPro (4 cœurs / 8 threads) ou d’un Core i7-1185G7 (4 Cœurs / 8 Threads).