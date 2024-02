Ce mod rend RTX Video HDR compatible avec n’importe quel jeu vidéo !

©NVIDIA

La technologie RTX Video HDR, apparue en janvier dernier dans les pilotes GeForce Game Ready 551.23 WHQL, permet d’améliorer en temps réel la qualité des vidéos SDR en étendant leur plage dynamique au HDR, à grand renfort d’IA. Mais NVIDIA limite jusqu’à présent cette fonctionnalité aux seules vidéos lues en ligne sur un navigateur.

Un mod permet toutefois l’activation d’un profil caché baptisé “TrueHDR”, rendant possible l’utilisation de RTX Video HDR dans n’importe quel jeu, ainsi que la modification des valeurs par défaut intégrées à TrueHDR (luminosité, saturation, contraste…).

Les GeForce RTX peuvent ajouter du HDR dans n’importe quel jeu

A priori compatible avec tous les jeux vidéo DirectX 9 à DirectX 12, ce mod de RTX Video HDR devrait aussi fonctionner avec les API OpenGL et Vulkan moyennant quelques réglages supplémentaires dans le panneau de configuration et NVIDIA Inspector. Le résultat semblerait être de meilleure qualité que la fonction AutoHDR intégrée à Windows, bien qu’un peu plus sombre.

Il faudra en revanche -et fort logiquement- obligatoirement avoir une GeForce RTX pour faire fonctionner cet outil. En plus des pilotes GeForce 551.23 ou supérieur, le modèle de pilote pour cartes graphiques WDDM 3.1 est également requis, ce qui implique que le mod en question ne tournera que sous Windows 11 22H2 ou plus récent. Un écran capable d’afficher du HDR est bien entendu aussi nécessaire.

Notez enfin que ce mod TrueHDR est incompatible avec AutoHDR ainsi que certaines autres technologies de NVIDIA, en particulier NIS et le DSR/DL-DSR. En cas de problème, il conviendra donc de désactiver ces fonctionnalités voire de réinitialiser les réglages disponibles dans le panneau de configuration de NVIDIA.

Il reste dommage que le constructeur n’ait pas (encore ?) proposé cette option directement dans son panneau de contrôle, de manière officielle…

