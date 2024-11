Ce super smartphone pliable de Samsung ne serait à priori jamais disponible en France, c’est bien dommage

Ce nouveau smartphone de chez Samsung, le Galaxy Z Fold FE, est sorti en Chine et en Corée du Sud. Ce dernier offre une nouvelle pliure nettement moins visible, preuve des efforts du constructeur.

Bien que Samsung génère chaque année un énorme buzz autour de ses produits, les choses sont restées relativement discrètes en ce qui concerne la sortie du dernier téléphone pliable de la marque, le Galaxy Z Fold SE. Cela peut surprendre, mais pour l’instant, cette édition spéciale n’a été lancée qu’en Chine et en Corée. Et bien qu’il puisse s’agir du meilleur téléphone pliable du constructeur à ce jour, en termes de rapport qualité / prix, Samsung n’a pas l’intention d’étendre sa disponibilité dans l’immédiat.

Image : AndroidPolice

Bien sûr, cela signifie que, pour la majorité d’entre nous, nous sommes obligés d’apprécier le téléphone à travers les impressions que nous lisons en ligne, les photos et les vidéos. Heureusement, il y en a beaucoup pour satisfaire notre curiosité à l’égard de l’appareil. Ice Universe a récemment posté des vidéos sur X, montrant à quel point l’écran est meilleur que sur les autres smartphones de la marque, avec le Galaxy Z Fold SE présentant un pli moins profond, qui rivalise presque avec certains des meilleurs écrans pliables actuellement disponibles.

Un petit aperçu du Z Fold FE

Ice Universe a également publié une vidéo comparant le pli de l’écran du Samsung avec celui du Oppo Find N3 / OnePlus Open. Bien sûr, lorsque l’écran est éteint, le pli est assez évident sur les deux téléphones, mais Samsung semble faire de gros efforts, car le Z Fold 6 accuse une pliure vraiment très visible. Une meilleure comparaison aurait peut-être été de comparer le Galaxy Z Fold 6 au Galaxy Z Fold SE pour montrer à quel point Samsung a progressé.

https://twitter.com/UniverseIce/status/1854456814164971806

Quoi qu’il en soit, il est bon de voir Samsung apporter des changements à ses appareils pliables, car beaucoup ont le sentiment que la marque s’est laissée aller pendant un certain temps, laissant d’autres marques rattraper leur retard et dépasser la gamme Z Fold. Samsung a même reconnu publiquement ce fait et s’en est excusé. Ceci étant dit, il faut espérer que cela soit un gros indice sur les progrès de Samsung dans le domaine.

Même si la plupart d’entre nous ne verront jamais le Z Fold SE, ce qui est important ici, c’est que cette technologie pourrait se retrouver dans le Galaxy Z Fold 7 de l’année prochaine. Bien sûr, il faudra encore attendre un certain temps, car Samsung lance généralement ses pliables dans l’été, mais espérons que le constructeur soit sur la bonne voie !