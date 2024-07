Galaxy Z Fold7 : Samsung voudrait affiner son smartphone pliable à l’extrême

Samsung souhaiterait faire du Galaxy Z Fold7 le smartphone pliable le plus fin du marché. L’entreprise aurait un but en tête : réduire l’épaisseur du smartphone pour qu’elle soit inférieure à celle du Galaxy S24 Ultra. Une fois plié, le téléphone pourrait ne pas dépasser 7 mm.

Le dernier événement Unpacked consacré au Galaxy Ring a été l’occasion pour Samsung de présenter sa nouvelle gamme de smartphones pliables. Les Galaxy Z Fold6 et Z Flip6 sont désormais sur le marché et peuvent être acquis pour des sommes assez rondelettes (entre 1200 et 2360 euros).

Pour justifier ce prix, l’entreprise coréenne a amélioré en profondeur ses téléphones, plus fins et légers, plus résistants et enfin plus rapides. Les Z Fold6 et Flip6 se veulent être la nouvelle référence des téléphones mobiles du genre.

Si le travail d’ingénierie de Samsung semble déjà impressionnant, la firme souhaiterait aller encore plus loin avec sa prochaine génération. En effet, le géant sud-coréen pense déjà à la suite et souhaiterait rendre son Z Fold7 plus fin que le Galaxy S24 Ultra pour qu’il ne fasse que 7 mm une fois plié.

Ce serait le président de Samsung Electronics lui-même (Tae-moon Roh) qui aurait fait cette demande auprès de ses équipes d’ingénieurs. C’est en tout cas ce que prétend un rapport de KEDGlobal, un quotidien sud-coréen spécialisé dans l’économie.

Samsung veut faire mincir ses smartphone pliables

Cette tâche ne serait pas impossible, Honor ayant bien réussi à commercialiser un smartphone pliable épais de 9,9 mm seulement, le Magic V2. Il n’y a donc aucune raison pour que Samsung ne puisse pas faire de même à l’avenir.

D’ailleurs, l’entreprise serait déjà en train de préparer une nouvelle version du Galaxy Z Fold6 ne faisant que 10 mm. Les diverses rumeurs suggérant que ce modèle “Slim” pourrait débarquer plus tard dans l’année.

Si la miniaturisation des appareils n’a rien de nouveau, la tendance actuelle étant aux appareils légers et fins, la question de la durabilité peut se poser. Bien que la situation s’améliore petit à petit, les smartphones pliables sont bien moins résistants que leur homologue plus conventionnel.

Quid de la durabilité ?

Les pièces mobiles de la charnière et les écrans sont particulièrement fragiles. La dalle généralement en plastique se raye bien plus vite que du verre et les interstices entre les éléments du téléphone peuvent être abîmés par des éléments étrangers (poussières, terre, eau, etc.). Bien que les Z Flip6 et Z Fold 6 soient plus solides que les générations précédentes, c’est éléments restent un problèmes.

L’épaisseur de ce genre d’appareil peut contribuer à leur solidité. La réduire serait prendre le risque de faire des téléphones à la durabilité réduite. Compte tenu du prix moyen de ses machines, cela pourrait être en fait un problème plutôt qu’une innovation.

Samsung pense également que les écrans sont trop fragiles. C’est pourquoi l’entreprise pourrait avoir une nouvelle technologie baptisée “Ironflex” dans la manche. Un dépôt de marque fait en début d’année sous-entendrait que la firme voudrait résoudre ce problème en particulier.

Si l’entreprise suit son calendrier habituel, les Z Fold7 et Z Flip7 devraient sortir en 2025. Comme pour ses smartphones “normaux” Samsung a pris l’habitude de sortir un nouveau modèle pliable chaque année.

