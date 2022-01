Certains modèles d’Aya Neo Next embarquent un Ryzen 7 5825U

Les spécifications de l’Aya Neo Next, présentée la semaine dernière, en ont déçu certains : alors qu’ils s’attendaient à voir la machine embarquer un tout nouveau Ryzen 6000, synonyme de cœurs graphiques RDNA 2, cette nouvelle mouture se contente d’un Ryzen 7 5800U, sous architecture GPU Vega. Dans un article publié sur le site officiel, les concepteurs de l’Aya Neo justifient leur choix et éclaircissent les spécifications.

Premièrement, concernant le choix de l’APU, l’entreprise explique qu’il aurait été hasardeux d’opter, si tôt, pour des Ryzen 6000 fraîchement officialisés par AMD. Cet empressement risquait de décaler la sortie de leurs consoles Next de plusieurs mois. Or, vous n’êtes pas sans savoir que le Steam Deck débarque dans quelques jours, en février. Il semble qu’Aya Neo préfère occuper le terrain plutôt que de laisser le champ libre au Steam Deck, bien qu’en matière de prix, les deux consoles portables ne jouent pas du tout dans la même catégorie (1315 dollars minimum pour une Aya Neo, contre 419 euros pour un Steam Deck).

Malgré tout, l’équipe assure qu’elle mettra tout en œuvre pour faire passer sa console à un Ryzen 6000 : « Nous ferons notre maximum pour permettre aux fans de goûter aux joies de la série 6000 le plus tôt possible, mais cela ne devrait pas se produire avant la fin de cette année. À ce stade, en tant que petite entreprise, obtenir des processeurs AMD série 6000 représente un trop gros défi ».

Ryzen 7 5800U et Ryzen 7 5825U

Par ailleurs, les Aya Neo Next n’adoptent pas toutes un Ryzen 7 5800U. Lors de l’annonce, il était question d’un Ryzen 7 58000 « Advanced ». Le billet clarifie la situation : il s’agit d’un Ryzen 7 5825U. La société explique qu’elle n’a pas eu le temps de mettre à jour le matériel de marketing pour le lancement, ce qui suggère un changement de dernière minute.

AMD a officialisé cet APU Barcelo en même temps que les Ryzen 6000 mobiles. Comme le Ryzen 7 5800U, ce processeur est toujours en Zen 3 / Vega. Il a simplement des fréquences de base et Boost 100 MHz plus élevées (2,0 / 4,5 GHz contre 1,9 / 4,4 GHz) mais une fréquence GPU plus basse (1,8 GHz au lieu de 2 GHz). Notez que seules les versions standard et Pro héritent de cet APU, tandis que la version « Advanced », qui porte décidément mal son nom, conserve un Ryzen 7 5800U.

Source : Aya Neo