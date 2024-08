Cet ordinateur des années 70 n’a couté que 300 000 $ aux enchères, et il fonctionne !

©RRauction

Depuis la sortie de l’Apple 1 au milieu des années 70 (1976), les ordinateurs de la firme de Cupertino ont bien évolué. Plus puissants, plus rapides, à même de gérer des tâches liées à l’intelligence artificielle, les MacBook et Mac n’ont plus rien à voir avec leurs aïeux aux performances rudimentaires.

S’il paraît aujourd’hui largement dépassé, l’Apple I n’en est pas moins une pierre angulaire du monde de la tech. Il est l’un des tout premiers micro-ordinateurs individuels commercialisés et bien qu’il ait été remplacé très rapidement par l’Apple 2 (1977), il reste un objet de collection prisé.

Son allure de prototype et sa place dans l’histoire des ordinateurs lui donnent un attrait tout particulier pour les collectionneurs. Un modèle de l’Apple 1 a d’ailleurs été récemment mis aux enchères et s’est vendu pour une somme assez coquette.

Évidemment, comme tout bon objet de collection qui se respecte, l’offre a atteint un montant faramineux assez rapidement pour enfin culminer à 315 914 dollars. En comparaison, la cartouche NES dorée vendue 200 000 dollars fait pâle figure.

La place de cet Apple 1 est dans un musée

C’est encore plus que la somme atteinte par un iPhone de 2017, jamais déballé, mis aux enchères l’année dernière et vendu 190 372,80 dollars. Ce montant record s’explique par l’état de conservation de l’Apple I mais aussi par son historique.

Ce modèle a été mis en vente par l’un des premiers employés d’Apple, Dana Redington, qui avait récupéré le micro-ordinateur avant qu’il ne soit jeté en 1978. Cela se serait fait avec l’accord direct de Steve Jobs et de Steve Wozniak, les deux fondateurs d’Apple.

L’Apple 1 a été restauré afin d’être fonctionnel et il n’a pas été mis aux enchères seul. Afin de s’assurer qu’il puisse être utilisé, Redington a également ajouté une carte d’interface cassette originale ainsi qu’un clavier mécanique Cherry de 1974. La composition complète du kit vendu était la suivante :

La carte mère originale Apple 1 ‘NTI’ avec une étiquette annotée “4062”.

Une carte d’interface cassette Apple (ACI) originale.

Un clavier mécanique Cherry de 1974 avec un câble d’interface compatible avec l’Apple 1.

Une alimentation linéaire conçue pour l’Apple 1, basée sur deux transformateurs Triad (F31-X et F40X) montés sur un cadre en bois.

Un téléviseur/moniteur vidéo LCD moderne Insignia avec un câble vidéo compatible Apple 1.

Une lettre détaillée de provenance signée par Dana Redington, discutant de son emploi chez Apple et de la manière dont il a acquis cette carte.

Une carte de visite de Dana Redington avec l’adresse d’Apple à Cupertino (20863 Stevens Creek Blvd).

Une photographie originale de Dana Redington avec Steve Wozniak, posant avec une Datsun 280ZX, immatriculée “APPLEII”, utilisée dans une publicité télévisée en 1983.

En fin de compte, au vu de la valeur historique du produit ainsi que de son état, il n’est pas étonnant que cet Apple I se soit vendu aussi cher. Il a été moins onéreux qu’un autre modèle mis en vente en décembre 2022. Ce modèle très particulier, signé par Steve Jobs lui-même, avait atteint la somme de 442 118 dollars. Un autre, construit par le même homme, s’était retrouvé aux enchères sur eBay pour 1,5 million de dollars seulement.

