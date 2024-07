Cette cartouche NES rarissime ne vaut qu’une centaine de milliers de dollars seulement

©Goldin

Les jeux Nintendo font partie du patrimoine vidéoludique. Ayant bercé plusieurs générations de joueurs, nombreux sont ceux qui vouent un culte à des séries comme Mario, The Legend of Zelda ou encore Metroid.

C’est parfaitement compréhensible compte tenu de l’impact que le constructeur japonais a eu sur l’industrie. La plupart de ses titres se sont révélés être précurseurs si ce n’est les fondateurs de genres aujourd’hui très répandus.

Les consoles ne sont pas en reste, elles aussi ayant marqué l’histoire du jeu vidéo. Entre la NES et la Nintendo Switch 2 prévue pour 2025, 42 ans se seront écoulés. Si la Switch première du nom vient de détrôner la Famicom avec un nouveau record de longévité, dans son ensemble, Nintendo semble prospérer.

L’engouement autour de la firme est tel que certains jeux et objets collector s’arrachent pour des sommes astronomiques sur internet. À ce propos, une édition particulièrement rare d’une cartouche dorée vient d’être mise aux enchères, l’offre étant fixée à une centaine de millier de dollars pour le moment.

Une cartouche dorée en seulement 26 exemplaires

En attendant la Switch 2, pour les plus fortunés, il est donc possible de se procurer une cartouche des Nintendo World Championships de 1990. Celle-ci comporte trois jeux particulièrement appréciés : le premier Mario, Tetris et Rad Racer.

Nintendo World Championships NES Edition© Nintendo

Si le prix peut sembler absurde, pour un collectionneur, cette cartouche est particulièrement intéressante. Sa rareté vient en partie de sa couleur dorée mais aussi de sa provenance. Celles-ci ont été produites afin de commémorer l’événement de Nintendo, un concours de speed-run où les participants devaient marquer le plus de points possible en un temps limité.

350 cartouches grises avaient été conçues pour l’occasion mais seulement 26 d’entre elles arboraient cette teinte dorée unique, ce qui ajoute à leur rareté. Malheureusement, l’exemplaire mis en vente sur Goldin est en assez mauvais état, la couleur semble délavée et l’étiquette a disparu.

Trois jeux Nintendo pour 100 000 dollars et des poussières

Cela est dû aux mauvaises conditions dans lesquelles ces cartouches ont été fournies : sans boîte et collées aux pages du magazine Nintendo Power. Malgré cela, il est tout à fait probable que la somme actuelle ne fasse qu’augmenter d’ici la fin de l’enchère. Surtout que cette dernière tombe à point nommé, en effet, Nintendo vient tout juste de lancer un jeu basé sur son événement de 1990 pour Nintendo Switch.

De plus, les jeux Nintendo collector peuvent s’arracher à des montants véritablement extravagants. En 2021, un exemplaire du premier Zelda s’était vendu pour pas moins de 870 000 dollars tandis qu’en début d’année 2024, une autre cartouche du même jeu avait trouvé preneur à “seulement” 288 000 dollars.

Si ces sommes donnent le tournis à n’importe qui, elles rappellent également que les collectionneurs sont prêts à débourser des fortunes pour ce genre d’objets. Il faut espérer, pour l’acheteur potentiel, que la cartouche en question soit authentique et non pas une contrefaçon habile.

