Cette délicate opération sur votre SSD d’entrée de gamme peut l’accélérer et allonger sa durée de vie

SSD BX500 ©Crucial

Le système de stockage est une pièce maîtresse lorsqu’il s’agit de configurer un ordinateur. Que ce soit pour son volume ou sa vitesse, le choix d’un HDD ou SSD ne doit pas être pris à la légère. Malheureusement, le choix est grand et de nombreux stockages peuvent s’avérer insuffisants selon l’usage.

C’est le cas, par exemple, des Crucial BX500, des SSD SATA abordables pour le marché grand public mais très loin des performances du Crucial T705, le SSD PCIe Gen 5 le plus rapide du monde (actuellement).

Heureusement, avec un peu de savoir-faire, il est possible de doper les capacités des systèmes de stockage comme le BX500. Si des utilitaires gratuits permettent d’optimiser ses SSD, une autre solution existe : la transition du QLC (cellules à quatre niveaux) ou du TLC vers le SLC (cellules à niveau unique).

C’est en tout cas ce que tend à prouver l’expérience d’un ingénieur informatique et amateur de technologie qui a réussi à convertir son SSD Crucial BX500 de 512 Go de QLC en SLC. Il en résulte un système de stockage plus performant mais aussi beaucoup plus durable.

Le SLC augmente les performances et la durabilité du SSD

Finalement, alors que le prix des SSD pourrait repartir à la hausse, ce genre de modèle abordable pourrait être intéressant. Le SSD utilisé pour cette expérience contenait un contrôleur Silicon Motion SM2259XT2 et quatre matrices NAND portant les numéros de pièce NY240.

Pour réaliser cette conversion, Gabriel Ferraz (l’ingénieur en question) a utilisé une application appelée MPtools. Celle-ci lui a permis de modifier le firmware du contrôleur afin que l’intégralité des cellules soient considérées comme SLC.

Les avantages de cette transformation d’un SSD TCL ou QLC incluent une endurance accrue. Avec l’exemple du BX500 il est possible d’observer augmentation du TBW (Terabytes written, un indicateur de la durée de vie d’un SSD) allant jusqu’à 4 000. En somme, cela représente une amélioration d’environ 3 000 % de la durabilité du SSD.

De plus, il semblerait que la latence, le temps d’accès ainsi que l’efficacité énergétique du SSD soient également dopés par la procédure. En revanche, en ce qui concerne le transfert de données, l’amélioration ne semble que minime.

©Gabriel Ferraz

Une prouesse technique à nuancer

Enfin, la capacité totale de stockage baisse drastiquement après le passage du QLC au SLC. La conversion a, en effet, drastiquement réduit l’espace disponible, faisant passer le BX500 de 512 Go à 120 Go.

Si l’opération est donc impressionnante techniquement, elle ne semble pour l’instant pas avoir de véritable utilité. L’augmentation globale des performances pourrait ne pas être suffisante pour justifier d’une telle baisse de la capacité de stockage.

De plus, Ferraz met en garde les utilisateurs sur la nécessité de faire preuve de prudence lors de la tentative de modification du SSD. Selon lui, une erreur dans la procédure pourrait potentiellement détruire le système de stockage et le rendre inutilisable.