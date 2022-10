Core i3-13100 : le 4 cœurs / 8 threads de la bande Raptor Lake surgit dans CPU-Z

Le 27 septembre dernier, Intel a dévoilé les premiers Core de 13e génération (Raptor Lake) : les Core i5-13600K, Core i7-13700K et Core i9-13900K chaque fois déclinés dans des versions KF (sans circuit graphique intégré). Naturellement, dans les prochaines semaines, l’entreprise étoffera son offre, à la fois par le haut, avec un Core i9-13900KS apparemment capable d’atteindre 6 GHz, mais aussi par le bas. Dans cette partie inférieure du tableau, les processeurs seraient en réalité basés sur l’architecture Alder Lake. L’un d’eux, le Core i3-13100, a fait un passage dans CPU-Z.

© CPU-Z Validator

En matière de cœurs CPU, ce petit Core i3 dispose d’un arsenal bien moindre que celui des Core i9, Core i7 ou même Core i5 : il se satisfait d’une classique configuration 4 cœurs / 8 threads, sans le moindre E-core. Cette particularité, ainsi que son TDP de 60 W, le distinguerait du reste de la gamme Core. Dans CPU-Z, ce Core i3-13100 a une fréquence de 3415 MHz ; pour rappel, le Core i3-12100 a une fréquence de base de 3,3 GHz et une fréquence Boost de 4,3 GHz. En matière de cache, pas de changement a priori, avec toujours 5 Mo de cache L2 et 12 Mo de Smart Cache. Enfin, précisons que le processeur prend place sur une carte mère Gigabyte B660 Gaming X et collabore avec de la mémoire DDR5-4800.

Un processeur lancé en fin d’année 2022 ou début 2023

Côté calendrier, pour le reste de la gamme Raptor Lake desktop, il y a deux options : la fin d’année ou le CES 2023. Le lancement de ces nouveaux processeurs s’accompagnera certainement de celui des cartes mères H770 et B760.

En attendant, vous pourrez toujours acheter un des six processeurs Raptor Lake officialisés à partir du 20 octobre.

Processeur Die Coeurs / Threads Fréquence Boost maximale L2+L3 Cache TDP (PBP↓/MTP) Core i9-13900K(F) Raptor Lake B0 8P+16E/32T 5,8 GHz 32+36 Mo 125W/253W Core i9-13900(F) Raptor Lake B0 8P+16E/32T 5,6 GHz 32+36 Mo 65W/(?) Core i7-13700K(F) Raptor Lake B0 8P+8E/24T 5,4 GHz 24+30 Mo 125W/253W Core i7-13700(F) Raptor Lake B0 8P+8E/24T 5,2 GHz 24+30 Mo 65W/(?) Core i5-13600K(F) Raptor Lake B0 6P+8E/20T 5,1 GHz 20+24 Mo 125W/181W Core i5-13600 Alder Lake C0 6P+8E/20T À déterminer 11,5+24 Mo 65W/(?) Core i5-13500 Alder Lake C0 6P+8E/20T À déterminer 11,5+24 Mo 65W/(?) Core i5-13400(F) Alder Lake C0 6P+4E/16T 4,6 GHz 9,5+20 Mo 65W/(?) Core i3-13100 Alder Lake H0 4P+0E/8T À déterminer 5+12 Mo 60W/(?)

Source : CPU-Z Validator