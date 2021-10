Crytek détaille les améliorations dont bénéficie Crysis 2 Remastered

La Crysis Remastered Trilogy sera disponible dans quelques heures sur PC et consoles (PlayStation 4 et PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X/S). Sur PC, nous savons par NVIDIA que les jeux profitent du DLSS et du ray tracing. Lors d’un livestream, des membres de Crytek ont détaillé les améliorations apportées à Crysis 2 Remastered.

Pêle-mêle, citons le HDR, du post-traitement amélioré, des effets d’illumination globale SSGI et SVOGI, des ombres pour l’herbe, les particules ou encore l’eau, mais uniquement sur PC pour ces dernières. Les consoles nouvelle génération afficheront a priori le titre en 60 images par seconde en 4K. En revanche, le ray tracing est exclusivement réservé à la version PC.

Crysis Remastered Trilogy : comparaison Xbox 360 / Xbox Series X

Une configuration recommandée plutôt modeste

Sur PC, cette Crysis Remastered Trilogy est proposée sur l’Epic Games Store. Elle inclut Crysis Remastered, paru l’année dernière, Crysis 2 Remastered et Crysis 3 Remastered. Son prix s’élève à 49,99 euros. Ceux qui le souhaitent peuvent acquérir les deux nouveaux opus à l’unité moyennent 29,99 euros.

Au niveau des exigences matérielles, la configuration minimale mentionne un processeur Intel Core i5-3450 / AMD Ryzen 3 ; une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti /AMD Radeon 470 ; 8 Go de RAM. Le PC doit être sous Windows 10 64 bits et proposer 20 Go d’espace disque.

La configuration recommandée reste assez modeste : processeur Intel Core i5-7600k / AMD Ryzen 5 ; carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1660 TI / AMD Radeon Vega 56 ; 12 Go de RAM.

Ces recommandations s’avèrent assez éloignées des standards actuels pour les FPS. En conséquence, elles ne présagent pas de graphismes sensationnels. Rien de très surprenant, puisque les matériaux de base, Crysis 2 et Crysis 3, sont sortis en 2011 et 2013 respectivement. Nous verrons si ces versions remasterisées justifient l’investissement pour ceux qui possèdent déjà les jeux sur PC et quelle sera leur plus-value par rapport à des versions moddées. Ci-dessous, une vidéo de Crysis 2 affublé de quelques mods.

Sources : Twitch, DSOGaming