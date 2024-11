Dans GTA VI, les missions vont totalement changer et ravir les fans du jeu avec plus de liberté pour l’utilisateur

GTA VI offrira plus de liberté à ses joueurs. La franchise de Rockstar Games promet des missions bien plus complètes et ouvertes, avec une plus grande liberté pour les amateurs du célèbre jeu à monde ouvert.

Avec Grand Theft Auto VI, Rockstar Games a encore relevé la barre en termes de réalisme et de comportement des PNJ tout en offrant aux joueurs plus de liberté qu’auparavant, selon un ancien développeur du jeu.

S’adressant à nos confrères de chez GTAVIoclock, un ancien concepteur de jeux chez Rockstar Games, a commenté le prochain opus de la série, qui sera lancé l’année prochaine. Il a en effet annoncé que Rockstar Games a encore relevé la barre en termes de réalisme et de comportement des PNJ, ce qui épatera tout le monde et fera parler du jeu de nombreuses années après son lancement. L’ancien développeur a également parlé de la conception des missions, affirmant que c’est ce qui fera la qualité du jeu, en accordant de la liberté aux joueurs. En ce qui concerne l’état actuel du jeu, Grand Theft Auto VI est en phase de correction des bugs, alors espérons qu’il ne faudra pas attendre longtemps avant d’en voir plus.

Cela fait presque un an que nous n’avons pas vu Grand Theft Auto VI, grâce à sa bande-annonce officielle, qui offrait un aperçu très rapide des deux protagonistes et de l’état de Leonida, où se trouve Vice City. Depuis, Rockstar Games est resté assez discret sur le jeu, laissant place à de nombreuses rumeurs et spéculations quant à sa date de sortie précise. GTA VI devrait sortir en 2025, si tout se passe bien. Cependant, ceux qui attendent la version PC pourront encore attendre un peu. En effet, le jeu ne devrait pas être disponible tout de suite sur ordinateur.

Rockstar Games prévoit de sortir GTA VI en premier pour les PS5 et Xbox Series S et X, on peut tabler sur une version PC disponible en 2026, certainement pas avant !