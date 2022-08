‘Dans le studio NVIDIA’ : trois monuments européens revisités cette semaine

Depuis quelques mois, NVIDIA propose une série hebdomadaire appelée « Dans le studio NVIDIA ». Elle vise à illustrer et promouvoir les capacités de la plateforme. Pour l’épisode de cette semaine, la société a fait appel – c’est une première – à des artistes européens.

Les projets concernent trois monuments : l’horloge astronomique du bâtiment Orloj de Prague, en République tchèque ; le siège de l’Union des architectes roumains de Bucarest, en Roumanie ; la grue médiévale de Gdańsk, en Pologne. NVIDIA fournit les explications ci-dessous.

Grue maritime de Gdańsk

« Dawid Herda, plus connu sous le nom de Graffit, s’est inspiré de l’architecture historique de la grue maritime de 600 ans à Gdańsk, en Pologne, pour transformer la figure en une tour futuriste de métal et de verre. NVIDIA Omniverse a joué un grand rôle en permettant à Herda de travailler dans plusieurs applications 3D à la fois […]. Le GPU RTX a également accéléré le rendu et permis à Herda de visualiser le modèle et les textures en temps réel. »

Blender avec la fonction de débruitage de l’IA activée / désactivée. Crédit : NVIDIA

Horloge astronomique de Prague

« Fasciné par les éléments circulaires de l’horloge astronomique de l’emblématique bâtiment Orloj à Prague, en République tchèque, Dalibor Cee a réimaginé ces éléments en une pièce inspirée de la science-fiction en créant un effet de lentille et en utilisant des éléments brillants et dorés ainsi que des formes en cristal […]. »

Crédit : NVIDIA

L’Union des architectes de Bucarest

« Robert Lazăr, qui se fait également appeler Eurosadboy, a utilisé le logiciel Cinema 4D pour remasteriser l’Union des architectes roumains à Bucarest, en Roumanie, en construisant des modèles 3D et en mélangeant des éléments du passé, du présent et du futur. Le viewport accéléré par le GPU NVIDIA RTX a permis une interactivité fluide pour les formes et les modélisations 3D complexes, ce qui lui a permis de créer des œuvres d’art 3D plus rapidement et plus efficacement. »

Crédit : NVIDIA

Un défi lancé aux étudiants et aux artistes numériques

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter la page, en anglais, sur le site NVIDIA. Par ailleurs, sachez que l’entreprise a récemment lancé « un défi aux étudiants et aux artistes numériques du monde entier pour qu’ils partagent leur #CreatorJourney et l’évolution de leur art et de leur style ». Rendez-vous sur NVIDIA Studio sur Instagram ou cherchez le hashtag #CreatorJourney sur Twitter pour voir quelques-unes des réalisations ou participer.

Source : communiqué de presse NVIDIA