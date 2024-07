Des Athlon ou Ryzen 3 sur socket AM5, enfin du low-cost pour les plateformes AMD récentes

De nouveaux processeurs Athlon ou Ryzen 3 pourraient être en préparation et ils seraient compatibles avec le socket AM5. Ce dernier pourrait donc bientôt accueillir de nouvelles solutions d’entrée de gamme, encourageant les consommateurs à délaisser peu à peu l’AM4.

Ryzen Série 5000 ©Giuse via Unsplash

Si AMD ne compte pas abandonner sa plateforme AM4 tout de suite, notamment en lançant deux Ryzen 5000XT compatibles avec ce socket, sa prise en charge pourrait décliner doucement. Lancée en 2016, l’AM4 n’est plus toute jeune et celle-ci sera logiquement supplantée par la plus récente AM5.

L’entreprise pourrait d’ailleurs faire transitionner sa dernière plateforme vers une nouvelle solution d’entrée de gamme. De nouvelles rumeurs suggèrent en effet qu’AMD pourrait lancer de nouveaux processeurs Athlon ou Ryzen 3 en même temps que les futurs Ryzen 9000. Ces CPU de bureau plus abordables ayant la particularité d’être compatibles avec le socket AM5.

S’il s’avère que ces CPU sont bien des Athlon, ce serait l’occasion pour AMD de rafraîchir son catalogue de processeurs d’entrée de gamme. Les derniers en date étant les Athlon 3000 compatibles avec l’AM4 et commercialisés en 2019.

Vers des Athlon et Ryzen 3 compatibles avec l’AM5

©AMD

Ces hypothétiques processeurs utiliseraient le nœud de gravure N6 de TSMC et pourraient être vendus aux alentours de 100 dollars. Compte tenu de leur positionnement, ces nouveaux Athlon ou Ryzen 3 seraient destinés aux utilisateurs avec un budget restreint voulant monter un PC à moindre coût.

C’est encore incertain mais Bits’n’Chips suggère que ces processeurs seraient possiblement des Ryzen 7000 d‘entrée de gamme renommés pour l’occasion. La gravure des Athlon et Ryzen 3 pourrait donc être identique, que ce soit en 6nm pour l’IO ou en 5nm pour les cœurs CPU. Cependant les rumeurs indiquent du 7nm, ce point précis reste donc assez nébuleux pour l’instant.

La fin du socket AM4 bientôt actée ?

Athlon 3000 ©AMD

Le fabricant de semi-conducteurs serait actuellement en train de préparer l’avenir, notamment la mise en place de l’architecture Zen 6. Les processeurs Medusa qui seraient basés dessus pourraient également être compatibles avec les cartes mères AM5.

AMD a affirmé que sa plateforme serait prise en charge au moins jusqu’en 2027. En plus des nouveaux Athlon ou Ryzen 3, les futurs CPU Zen 6 et Zen 7 pourraient éventuellement en profiter. En effet, leur date de sortie potentielle, 2026 et 2028 respectivement, collerait avec le support de la plateforme.

Pour ce qui est de l’AM4, il faut donc s’attendre à ce que celle-ci soit peu à peu délaissée par AMD. Sans disparaître pour autant, le nombre de produits compatibles avec ce socket devrait être de plus en plus restreint à l’avenir.

Quoi qu’il en soit, après huit ans de bons et loyaux services, il n’est pas anormal que le socket AM4 prépare sa retraite. AMD souhaiterait donc, avec sa nouvelle offre d’entrée de gamme, encourager ses consommateurs à faire la transition de l’AM4 à l’AM5.

Athlon Gold 3150GE Athlon Gold 3150G Athlon Silver 3050GE Série Athlon 3000 Gravure 12nm 14nm Coeurs/Threads 4/4 2/4 Fréquence de base 3.3 GHz 3.5 GHz 3.4 GHz Fréquence boostée 3.8 GHz 3.9 GHz Cache 384 Ko (L1)2 Mo (L2)4 Mo (L3) 192 Ko (L1)1 Mo (L2)4 Mo (L3) Plateforme AM4 TDP 35W 65W 35 W

Source : Bits’n’chips