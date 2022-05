Des cartes NVIDIA Hooper H100 proposées à plus de 31 500 euros au Japon

Les premières livraisons débuteront à partir du second semestre 2022.

NVIDIA a présenté son GPU Hooper H100 fin mars. Gravé en 4 nm par TSMC, cet accélérateur comporte 80 milliards de transistors et 80 Go de mémoire HBM3 / HBM2E. Le détaillant japonais GDep Advance spécialisé dans les systèmes HPC propose quelques cartes. Le prix d’un GPU est de 4 313 000 yens, soit environ 31 545 euros. S’ajoutent à cela une taxe de 431 300 yens, à peu près 3150 euros, et des frais de livraisons de 1650 yens (12 euros).

Ceux qui débourseront quasiment 35 000 euros pour obtenir cette carte H100 devront faire preuve d’un peu de patience : les expéditions sont prévues au cours du second semestre 2022 (la date exacte n’est pas précisée).

Vous le constaterez dans le tableau qui suit, la H100 a des spécifications bien supérieures à son ancêtre, l’A100. Seulement la carte A100 80 Go peut être achetée pour environ 13 000 dollars (12 350 euros) chez CDW.

Plus de 100 TFLOPS pour la GeForce RTX 4090 ?

Spécifications

L’accélérateur H100 mobilise 7296 / 14 592 cœurs FP64 / FP32 ; il délivre jusqu’à 24 TFLOPS FP64, 48 TFLOPS FP32, 800 TFLOPS FP16 et 1,6 INT8 TOPS. La déclinaison PCIe exploite 80 Go de mémoire HBM2e sur un bus de 5120 bits pour une bande passante mémoire de 2 To/s. La carte utilise une interface PCIe 5.0 et a un TDP de 350 W.

Carte NVIDIA H100 NVIDIA A100 NVIDIA Tesla V100 NVIDIA Tesla P100 GPU GH100 GA100 GV100 GP100 Nombre de transistors 80 milliards 54,2 milliards 21,1 milliards 15,3 milliards Surface die 814 mm² 828 mm² 815 mm² 610 mm² Architecture Hopper Ampere Volta Pascal Nœud de fabrication TSMC N4 TSMC N7 12nm FFN 16nm FinFET+ GPU Clusters 132/114* 108 80 56 Cœurs CUDA 16 896/14 592* 6912 5120 3584 Cœurs Tensor 528/456* 432 320 – Cache L2 50 Mo 40 Mo 6 Mo 4 Mo Mémoire 80 Go HBM3/HBM2e* 40/80 Go HBM2e 16/32 Go HBM2 16 Go HBM2 Bus mémoire 5120-bit 5120-bit 4096-bit 4096-bit TDP 700W/350W* 250W/300W/400W 250W/300W/450W 250W/300W Interface SXM5/*PCIe Gen5 SXM4/PCIe Gen4 SXM2/PCIe Gen3 SXM/PCIe Gen3 Année de lancement 2022 2020 2017 2016

Sources : GDep, VideoCardz, Tom’s Hardware US