Des ingénieurs bricolent un Mac Mini pour doubler la quantité de RAM et augmenter la capacité de stockage

C’est un fait, les ordinateurs d’Apple n’offrent pas une grande évolutivité en dehors des options proposées par la marque au moment de l’achat. Les nouveaux modèles munis d’une puce M1 ne dérogent pas à cette tradition. En Chine, certains ont toutefois tenté d’améliorer leur Mac Mini, avec succès.

Dans sa configuration la moins onéreuse (800 euros), le Mac Mini embarque 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go. Les clients peuvent doubler la quantité de RAM moyennant 230 euros supplémentaires, passer à un SSD de 512 Go pour le même surcoût, à 1 To contre 460 euros de plus ou 2 To en échange de 920 euros. Mais pour modifier ensuite ces caractéristiques par ses propres moyens, il ne suffit pas d’acquérir une barrette de RAM de 8 Go puis de la clipser dans un emplacement vacant ou de brancher un autre SSD : en effet, tous les composants sont soudés. Pour les remplacer, il faut donc les retirer puis souder d’autres puces de mémoire DRAM et de mémoire flash NAND.

Un Mac Mini qui passe de 8 à 16 Go de RAM

Sous réserve de posséder le savoir-faire, le matériel et les composants adéquats, la procédure semble fonctionner. Selon une publication avare en détails et relayée par Tom’s Hardware US, des « ingénieurs chinois » ont réussi à doubler la quantité de RAM d’un Mac Mini (de 8 à 16 Go) et à changer le SSD de 256 Go par un autre de 1 To. La machine fonctionne convenablement sans la moindre modification firmware ; rien de très étonnant, puisque ces spécifications correspondent à celles de certains Mac Mini. Il serait maintenant intéressant de voir si celui-ci peut gérer 32 Go de RAM par exemple.

Chinese maintenance engineers can already expand the capacity of the Apple M1. The 8GB memory has been expanded to 16GB, and the 256GB hard drive has been expanded to 1TB. pic.twitter.com/2Fyf8AZfJR — DuanRui (@duanrui1205) April 4, 2021

Source : Tom’s Hardware US