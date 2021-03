Un Mac Pro armé d’un processeur 64 cœurs et vendu 18 999 dollars en 2022 ?

En juin 2020, Apple s’est donné deux ans pour bouter tous les processeurs Intel hors de ces machines ; le coup de balai a commencé avec les MacBook Air, MacBook Pro 13 pouces et Mac Mini, lesquels ont hérité d’une puce Apple Silicon, en l’occurrence la M1 à 8 cœurs CPU. Pour les MacBook Pro 14, MacBook Pro 16 et iMac 27 pouces, Apple travaillerait sur une M1X à 12 cœurs. Il restera toutefois un bastion où il ne sera pas facile de déloger les pièces d’Intel : les Mac Pro. Pour y parvenir d’ici 2022, Apple miserait sur des processeurs à 64 cœurs.

Jusqu’à présent, il était question de puces à 32 cœurs. Mais selon LeaksApplePro, la marque à la pomme concocterait des processeurs encore plus puissants. Le Mac Pro le moins bien loti aurait un processeur à 32 cœurs, dont 24 cœurs performance (Firestorm). Son prix serait de 5 499 dollars. Un autre Mac Pro embarquerait un processeur à 48 cœurs CPU. Le tarif de cette version : 11 999 dollars. Enfin, le plus puissant des Mac Pro s’armerait d’une puce à 64 cœurs CPU et coûterait pas moins de 18 999 dollars.

De 28 à 64 cœurs

Actuellement, le meilleur Mac Pro est muni d’un processeur Intel Xeon W à 28 cœurs. Pour la partie graphique, les clients peuvent opter, au mieux, pour deux cartes Radeon Pro Vega II Duo avec 2 x 32 Go de mémoire HBM2 chacune.

Mac Pro, 2022.

Configurations:

1) 32 cores (24 performance).

64GB Ram

32 GPU cores

$5499+



2) 48 cores (36 performance).

256GB Ram

64 GPU cores

$11999+



3) 64 cores (48 performance).

512GB Ram

128 GPU cores

$18999+



Storage from 512GB to 8TB — LeaksApplePro (@LeaksApplePro) March 2, 2021

