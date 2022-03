Des Radeon RX 6500 XT affichées à 169 euros chez Mindfactory

Le cas de la carte graphique Radeon RX 6500 XT, lancée le 20 janvier, témoigne d’une chose : malgré un marché des GPU sous tension depuis plus d’un an, les clients n’étaient pas disposés à acheter n’importe quoi. Hormis les toutes premières heures ayant suivi son lancement, cette carte graphique a été l’une des rares à être régulièrement disponible chez les détaillants en février / mars. Néanmoins, les tarifs pratiqués étaient, et restent toujours, bien supérieurs à celui préconisé par AMD (210 euros). En France, sur Amazon, certains modèles sont proposés à 245 euros. Chez un revendeur spécialisé comme TopAchat, les prix se situent plutôt entre 250 et 300 euros. En revanche, en Allemagne, et plus précisément chez Mindfactory, certaines RX 6500 XT ont été vendues à des prix moins élevés que le MSRP. Le détaillant a par exemple listé une carte PowerColor à 169 euros TTC. Notez qu’outre-Rhin, la TVA est de 19 %.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, la Radeon RX 6500 XT la moins chère sur Mindfactory coûte 218 euros. En revanche, l’entrée de gamme de NVIDIA, les GeForce RTX 3050, se vendent plus cher, au moins 360 euros. Les Radeon RX 6600 se négocient quant à elles à partir de 422 euros.

Des prix toujours élevés en France

Malheureusement, sur le marché français, si les prix sont à la baisse depuis plusieurs semaines, ils restent globalement supérieurs à ceux pratiqués en Allemagne. Il faut plutôt compter au moins 440 euros pour une GeForce RTX 3050. Les Radeon RX 6600 se négocient généralement entre 420 et 500 euros. Au passage, signalons que TopAchat propose une vente flash à 399 euros sur la PowerColor Radeon RX 6600 HellHound + Xbox Game Pass 1 mois offert pendant encore 66 heures.

Pour en revenir à la Radeon RX 6500 XT, même à son prix de vente recommandé, elle reste difficilement recommandable. En matière de performances pures, elle fait moins bien qu’une RX 5500 XT 8 Go. Son seul avantage est une consommation légèrement inférieure.