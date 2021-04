Des spécifications et résultats de benchmarks pour les RTX 3050 et RTX 3050 Ti mobiles

Deux références armées de 4 Go de GDDR6 et 2048 / 2560 cœurs CUDA respectivement.

Vers mi-mars, deux listings, l’un chez Asus, l’autre chez Samsung, ainsi que quelques entrées sur Geekbench suggéraient que des cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 3050 et RTX 3050 Ti pour ordinateurs portables étaient en préparation. Voici de nouvelles données : des spécifications ainsi que des résultats sur le jeu Shadow of the Tomb Raider et le benchmark 3DMark Time Spy.

Sur Shadow of The Tomb Raider, les RTX 3050 et RTX 3050 Ti mobiles font toutes les deux mieux qu’une GTX 1660 Ti Max-Q ; la RTX 3050 Ti offre un nombre d’images par seconde supérieur à celui d’une RTX 2060 Max-Q. Sur 3DMark Time Spy, la RTX 3050 avec 4798 points se positionne à quelques longueurs de la GTX 1660 Ti Max-Q et ses 5084 points. La variante Ti de la RTX 3050 conserve une légère avance de 162 points sur cette dernière mais se fait distancer par la RTX 2060 Max-Q.

Spécifications des RTX 3050 et RTX 3050 Ti mobiles

En ce qui concerne les spécifications, ces deux cartes, basées sur un GPU GA107, s’armeraient de 4 Go de GDDR6 sur un bus de 128 bits, pour une bande passante totale de 88 Go/s. La RTX 3050 aurait 2048 cœurs CUDA, sa grande sœur 2560 cœurs CUDA. Leur TGP serait configurable entre 35 W et 80 W, avec logiquement une incidence sur les fréquences GPU. Toutes les valeurs sont rassemblées dans le tableau ci-dessous.

Carte graphique GeForce RTX 3050 mobile GeForce RTX 3050 Ti mobile CUDA cores 2048 2560 VRAM 4 Go GDDR6 4 Go GDDR6 Interface mémoire 128-bit 128-bit Bande passante mémoire 88 Go/s 88 Go/s TGP 35 W – 80 W 35 W – 80 W Fréquence de base GPU 35 W : 713 MHz 35 W : 735 MHz – 50 W : 1178 MHz 50 W : 1140 MHz – 60 W : 1238 MHz 60 W : 1223 MHz – 80 W : 1530 MHz 80 W : 1463 MHz Fréquence Boost GPU 35 W : 1057 MHz 35 W : 1035 MHz – 50 W : 1455 MHz 50 W : 1410 MHz – 60 W : 1500 MHz 60 W : 1485 MHz – 80 W : 1740 MHz 80 W : 1695 MHz

Source : Notebookcheck