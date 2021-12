Deux processeurs chinois à base de Zen battent le Ryzen 5 5600X

Nous avons déjà évoqué les processeurs Hygon par le passé. Et à chaque fois, c’était pour parler de nouveaux records en train d’être franchis. Cette entreprise évolue depuis plusieurs années déjà en joint-venture avec AMD, avec à la clé une licence pour décliner les architectures x86 du géant américain pour son marché interne. Ni plus, ni moins.

Très vite, la gamme C86 s’est alors composée de puces en 14 nm pour des PC grand public et des serveurs, jusqu’à 32 cœurs Zen – au point de mimer à l’identique les séries Ryzen et EPYC d’AMD. Les processeurs seraient même capables de s’intégrer à des sockets AM4 ou SP3, s’ils n’étaient pas souvent commercialisés en étant soudés à la carte mère. Lancé l’année dernière, le C86 3185 intègre huit coeurs Zen / seize threads, cadencés à une fréquence de base de 2 GHz jusqu’à 3,4 GHz, avec 4 Mo de cache L2 et 16 Mo de cache L3. En clair, peu ou prou les caractéristiques du Ryzen 7 1700X, avec le même TDP de 95 W.

L’élève bat-il son maître ?

Selon la YouTubeuse EJ Hardware, deux de ces processeurs seraient capables de battre le Ryzen 5 5600X (6 coeurs / 12 threads cadencés de 3,7 à 4,6 GHz, avec 3 Mo de cache L2, 32 Mo de cache L3 et un TDP de 65 W, sous une architecture Zen 3 en 7 nm). Selon nos confrères de Tom’s Hardware qui rapportent l’info, EJ Hardware aurait probablement mis la main sur ces unités dans un serveur W550-H30, avec donc là encore des puces soudées à leur carte mère.

Dans tous les tests en simple cœur, le Ryzen 5 5600X reste évidemment au-dessus : on compare ici des générations avec au moins deux à trois ans d’écart entre elles. Mais sous Blender et dans le benchmark x264, les deux processeurs chinois sont respectivement 23 % et 33 % au-dessus de l’un des derniers fleurons d’AMD. La vidéo YouTube poursuit sur de purs résultats en jeux vidéo. Associés à une GeForce RTX 3080 Ti, les deux processeurs de Hygon aboutissent à d’excellents framerates en 1080p et UHD 4K.

Que retenir de cette comparaison ? Tout d’abord que l’architecture Zen 3 fait des prouesses et que la gamme Ryzen d’AMD a réellement franchi un sérieux cap de génération en génération: il faut tout de même deux processeurs imitant sa première version pour commencer à le titiller. Ensuite que la Chine continue sa percée en matière d’indépendance technologique et qu’elle affûte déjà de francs candidats pour une percée à l’internationale, quand elle ne sera pas circonscrite à une imitation vendue dans le pays exclusivement.