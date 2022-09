Deux variantes de GeForce RTX 4080 en préparation ?

Comme la GeForce RTX 3080, la RTX 4080 pourrait être proposée en deux variantes : l’une avec 12 Go de VRAM, l’autre avec 16 Go.

En fin de semaine, la prétendue première photo d’une GeForce RTX 4080 Founders Edition a été publiée par un certain @KittyYYuko ; une carte graphique supposée avoir 16 Go de GDDR6X à 23 Gbit/s selon les dernières informations. Néanmoins, selon MEGASizeGPU, il pourrait y avoir deux variantes de cette référence : l’une dotée d’un PCB à 12 couches effectivement armée de 16 Go, mais aussi un autre avec un PCB à 10 couches et seulement 12 Go. Ce serait de la GDDR6X dans les deux cas.

Crédit : KittyYYuko

La quantité de VRAM de la GeForce RTX 3080 avait déjà suscité pas mal de rumeurs avant sa sortie. Il avait par exemple été question de 20 Go de VRAM à plusieurs reprises. Finalement, la GeForce RTX 3080 lancée en septembre 2020 a débarqué avec 10 Go de GDDR6X à 19 Gbit/s sur un bus de 320 bits ; une quantité d’ailleurs jugée insuffisante, à l’époque, pour du 4K/Ultra par les développeurs du jeu Godfall. En début d’année, NVIDIA a finalement dégainé une nouvelle version de RTX 3080, cette fois dotée de 12 Go de GDDR6X : toujours avec une vitesse mémoire de 19 Gbit/s, mais sur un bus de 384 bits, conférant à cette carte une bande passante mémoire de 912 Go/s contre 760 Go/s pour le modèle initial. Il est donc possible que l’entreprise suive un plan similaire pour la RTX 4080.

Spécifications GeForce RTX 4000

Les spécifications, hypothétiques, des GeForce RTX 4090, RTX 4080 et RTX 4070 apparaissent dans le tableau ci-dessous. Vous pouvez également consulter celles des GeForce RTX 4060 et RTX 4050 dans une précédente actu.

Carte graphique GeFouce RTX 4090 GeFouce RTX 4080 GeFouce RTX 4070 Architecture Ada (TSMC 4N) Ada (TSMC 4N) Ada (TSMC 4N) GPU AD102-300 AD103-300 AD104-400 (?) Numéro PG139-SKU330 PG136/139-SKU360 PG141 Processeurs de flux 128 76 56 ou 60 Cœurs CUDA 16 384 9728 7168-7680 Fréquence de base 2235 MHz À déterminer À déterminer Fréquence Boost 2520 MHz À déterminer À déterminer VRAM 24 Go G6X 16 ou 12Go G6X 12Go ou 10Go G6X Bus mémoire 384-bit 256 ou 192-bit 192 ou 160-bit Vitesse mémoire 21 Git/s 23 Gbit/s 21 Gbit/s Bande passante mémoire 1008 Go/s 736 ou 552Go/s 504 ou 420Go/s TBP (Total Board Power) ~450W ~340W ~250-285W Date de lancement Fin 2022 À déterminer À déterminer

NVIDIA : les ventes de GPU chutent de 26 %, les clients attendraient-ils les RTX 4000 ?