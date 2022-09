S’agit-il de la première photo d’une GeForce RTX 4080 Founders Edition ?

NVIDIA devrait profiter de la GPU Technology Conference qui se tiendra au cours du mois de septembre pour nous en apprendre un peu plus sur ses futures GeForce RTX 4000 Series. Mais en attendant, la première photo (supposée) d’une GeForce RTX 4080 vient de faire son apparition sur la toile grâce au leaker @KittyYYuko.

Crédit : @KittyYYuko

Un nouveau ventirad et une nouvelle police de caractères

Plusieurs points sautent aux yeux en étudiant cette photo. Au delà de l’impossibilité d’être certain de son authenticité, on remarque de suite les dimensions imposantes de la carte, qui ressemblent plus à celles d’une RTX 3090 que d’une RTX 3080. Le look global reprend toute de même celui des Founders Edition du constructeur, mais le ventilateur – tellement grand qu’il semble dépasser du châssis – profite d’un design différent que l’on espère plus efficace que celui qui équipe les RTX actuelles.

Enfin, la typographie utilisée pour le « RTX 4080 » diffère sensiblement de celle des RTX de la génération précédente. La police de caractères de cette nouvelle carte graphique ressemble en revanche à celle récemment adoptée par NVIDIA pour son site Internet (NVIDIA Sans NALA). Bien entendu, cela ne nous autorise pas pour autant à ranger nos pincettes XXL, mais cela va dans le sens d’une photo authentique et non d’un fake. « Wait and see ? »

Source : @KittyYYuko (Twitter)