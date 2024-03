Diablo 4 : le Ray Tracing arrive pour sublimer le hack’n’slash de Blizzard

Alors que Diablo 4 enchaîne les saisons et les modifications d’équilibrage, le titre va avoir le droit à un petit lifting graphique. Très bientôt, le dernier hack’n’slash de Blizzard va accueillir la technologie de Ray Tracing de NVIDIA afin de sublimer ses visuels.

©Blizzard Entertainment

À sa sortie, Diablo 4 n’était pas vraiment le jeu que les joueurs attendaient. Si le titre de Blizzard a rencontré un succès certain, la communauté des fans a en réalité été assez déçue. Bien que le titre offre un gameplay nerveux et une histoire intéressante, le manque de contenu endgame a fini par faire fuir les joueurs.

Pour ne rien arranger, le système similaire à un jeu live service à base de saisons n’a pas bien démarré. La première saison de Diablo 4 a été catastrophique, tandis que le lancement de la seconde, la saison du sang, était extrêmement buggé.

Heureusement, les développeurs de chez Blizzard ne se sont pas découragés et petit à petit, le jeu s’améliore. En témoigne la dernière saison en date, la saison des assemblages, qui semble être assez appréciée.

Évidemment, ce ne sont pas les saisons qui constituent la seule nouveauté à laquelle a droit le jeu, puisque celui-ci va continuer d’être amélioré dans d’autres domaines. Diablo 4 devrait notamment accueillir un premier DLC, Vessel of Hatred, en fin d’année, mais aussi des améliorations graphiques très prochainement.

NVIDIA à un cadeau pour les joueurs de Diablo 4 : le Ray Tracing

En effet, NVIDIA a annoncé récemment qu’une mise à jour devant apporter le Ray Tracing devrait être déployée prochainement. C’est donc le 26 mars prochain que les joueurs PC de Diablo 4 vont pouvoir bénéficier de cette technologie.

Le trailer qui accompagne l’annonce de NVIDIA présente un jeu particulièrement aguicheur. Bien que le jeu soit relativement beau de base, les réflexions et les ombres apportées par le Ray Tracing rendent le jeu bien plus réaliste et vivant.

En revanche, le Ray Tracing pourrait en préoccuper certains. Un jeu comme Diablo 4 est très fourni en modèles de personnage et effets visuels. L’ajout d’une telle technologie pourrait faire chuter les performances. Heureusement, Diablo 4 est compatible avec les DLSS 2 et 3 de NVIDIA afin de mitiger le problème.

©NVIDIA

De plus, le hack’n’slash est plutôt bien optimisé de base. Une petite configuration peut faire tourner le titre en 60 FPS sur une définition acceptable comme le 1080p sans trop de problème. Certes, l’ajout du Ray Tracing pourrait impacter les GPU les moins performants. Cependant, pour les joueurs équipés de modèles plus performants, il ne devrait pas représenter une baisse des performances.

Sans être révolutionnaire, cette nouveauté apportée par NVIDIA est la bienvenue. En espérant que celle-ci n’affecte pas trop les machines les plus anciennes. Quoi qu’il en soit, les joueurs de Diablo 4 seront sans doute heureux de pouvoir arpenter le monde de Sanctuaire “sublimé” par le Ray Tracing de NVIDIA.