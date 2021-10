Le Core i5-12400 domine le Ryzen 5 5600X sur CPU-Z et Cinebench R20

Après les Core i9-12900K et Core i7-12700K, au tour d’un autre processeur Alder Lake-S de s’illustrer dans deux benchmarks, le Core i5-12400 ; en l’occurrence, dans CPU-Z et Cinebench R20. Il a également été soumis à un stress test sous Aida64.

Contrairement aux deux puces K qui ont des TDP de 125 W, celle-ci a un TDP de 65 W. Surtout, ce processeur ferait l’impasse sur les cœurs Gracemont : selon les données à disposition, c’est un pur 6 cœurs / 12 threads qui mobilise exclusivement des cœurs Golden Cove. Par ailleurs, ce Core i5 a 1,25 Mo de cache L2 dédié par cœur et 18 Mo de cache L3 partagé. En matière de fréquence, CPU-Z le détecte avec une fréquence Boost sur un cœur de 4,4 GHz et une fréquence Boost sur tous les cœurs de 4 GHz.

Les résultats comparés à ceux des Ryzen

Dans CPU-Z, le Core i5-12400 marque 681,7 points en mono-cœur et 4983,8 points en multicœurs. Les barres de scores couleur fuchsia indiquent les performances d’un Ryzen 7 2700X, un 8 cœurs / 16 threads âgé de deux générations. Sans surprise, il se fait battre sèchement par la puce d’Intel en mono-cœur mais fait jeu égal avec celle-ci en multicœurs. Si l’on regarde le classement CPU-Z, le Ryzen 7 5800X avoisine les 640 points en mono-cœur et les 6560 points en multicœurs ; le Ryzen 5 5600X, un 6 cœurs / 12 threads, obtient quant à lui 624 et 4811 points respectivement.

Dans Cinebench R20, le processeur Alder Lake-S réalise 659 points en mono-cœur et 4784 points en multicœurs. Ainsi, dans le premier cas, il se positionne devant n’importe quel processeur Ryzen 5000 ; dans le second, il devance légèrement le Ryzen 5 5600X et ses 4475 points.

Enfin, terminons par le test sous Aida64. Le processeur se montre assez peu gourmand avec une consommation maximale de 78,5 W et une température qui n’excède pas les 60°C.

Sources : VideoCardz, WCCFTech