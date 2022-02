GeForce Now : 30 jeux ajoutés en février

Comme chaque premier jeudi du mois, NVIDIA a dévoilé la liste des jeux qui rejoindront son GeForce Now au cours des prochaines semaines. En février, 30 titres viendront grossir le catalogue du service de cloud gaming de l’entreprise.

Dès aujourd’hui ou demain, le GeForce Now accueillera quatre jeux, dont Dying Light 2 Stay Human, un titre qui bénéficie d’ailleurs du ray tracing. Le GeForce Now supporte à la fois les versions Steam et Epic Games Store. Rappelons que le FPS de Techland sortira officiellement dans quelques heures, le 4 février. Vous pouvez consulter les configurations minimales et recommandées pour y jouer en local sur PC dans une précédente actu. Les trois autres jeux ajoutés cette semaine sont Life is Strange Remastered (Steam), Life is Strange: Before the Storm Remastered (Steam) et Warm Snow (Steam).

Les 26 autres jeux prévus en février

Au cours des prochains jours / semaines, 26 titres seront ajoutés. Voici lesquels :

Werewolf: The Apocalypse – Earthblood (Steam)

Sifu (Epic Games Store)

Diplomacy is Not an Option (Steam)

SpellMaster: The Saga (Steam)

Destiny 2: The Witch Queen Deluxe Edition (Steam)

SCP: Pandemic (Steam)

Martha is Dead (Steam, Epic Games Store)

Ashes of the Singularity: Escalation (Steam)

AWAY: The Survival Series (Epic Games Store)

Citadel: Forged With Fire (Steam)

Escape Simulator (Steam)

Galactic Civilizations III (Steam)

Haven (Steam)

Labyrinthine Dreams (Steam)

March of Empires (Steam)

Modern Combat 5 (Steam)

Parkasaurus (Steam)

People Playground (Steam)

Police Simulator: Patrol Officers (Steam)

Sins of a Solar Empire: Rebellion (Steam)

Train Valley 2 (Steam)

TROUBLESHOOTER: Abandoned Children (Steam)

Truberbrook (Steam and Epic Games Store)

Two Worlds Epic Edition (Steam)

Valley (Steam)

The Vanishing of Ethan Carter (Epic Games Store)