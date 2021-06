Le DLSS 2.0 débarque sur l’Unreal Engine 5 ainsi que sur Linux via Proton

Fin mai, Epic Games a lancé son moteur Unreal Engine 5 en accès anticipé. Dans la lignée de l’Unreal Engine 4, qui avait adhéré aux technologies de NVIDIA dès 2018, son successeur prend désormais en charge le plugin NVIDIA DLSS.

Dans son communiqué de presse, NVIDIA écrit : « En 2018, NVIDIA et Epic ont inauguré l’ère du ray tracing en temps réel avec le lancement de la démo Reflections [la démo Star Wars] fonctionnant avec l’Unreal Engine 4. Aujourd’hui, le ray tracing, NVIDIA DLSS et d’autres technologies NVIDIA sont directement intégrés à Unreal Engine 4, ce qui permet aux développeurs d’améliorer rapidement et facilement leurs jeux avec des effets immersifs, et de booster les performances en moins d’une journée de travail. Epic prépare actuellement Unreal Engine 5, qui a été lancé en Early Access le mois dernier. Les technologies, les SDK et les autres gains de temps de NVIDIA ont été transférés et les développeurs peuvent désormais ajouter facilement le DLSS à leurs projets grâce à la prise en charge du plugin NVIDIA DLSS pour Unreal Engine 5, disponible sur le marché de Unreal Engine. »

L’Unreal Engine 5 nous promène dans une forêt plus vraie que nature

Les joueurs Linux ont désormais droit au DLSS

Par ailleurs, l’entreprise officialise le support du NVIDIA DLSS pour les jeux Vulkan sur Proton à partir d’aujourd’hui. Ainsi, cela va permettre « aux joueurs Linux d’utiliser les AI Tensor Cores dédiés de leurs GPU GeForce RTX pour accélérer les taux de trame dans DOOM Eternal, No Man’s Sky et Wolfenstein : Youngblood ». NVIDIA précise que la prise en charge du DLSS sur les titres DirectX exécutés via Proton arrivera cet automne.

Rust adopte le DLSS

Enfin, si vous êtes un joueur de Rust, sachez que le titre adoptera le DLSS le 1er juillet prochain. Rust avait déjà reçu une prise en charge du NVIDIA Reflex en mai, « qui a réduit la latence du système jusqu’à 38 %, rendant le jeu plus réactif et les joueurs plus compétitifs ».

