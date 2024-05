F1 24 exige un GPU haut de gamme pour jouer de manière fluide en 4K avec le ray tracing

Si, sur le papier, F1 24, le jeu de course développé par EA Sports, ne semble pas particulièrement exigeant, pour jouer dans les meilleures conditions, le titre va demander un GPU assez musclé. Il semblerait en effet que la 4K 60 FPS avec le Ray Tracing activé demande au minimum une GeForce RTX 4080 Super.

©Electronic Arts

F1 24 est sur le point de sortir, le dernier jeu de course développé par EA Sports devant être lancé le 31 mai en France. Il va permettre aux amateurs de Formule 1 de profiter des dernières innovations du titre annuel du studio.

Si les exigences sont relativement similaires à la mouture 2023, peu avant la sortie du titre, NVIDIA détaille la configuration nécessaire pour jouer en 4K 60 FPS et profiter du ray tracing. Ainsi, pour jouer dans les meilleures conditions, une carte graphique assez musclée serait nécessaire.

F1 24 se veut particulièrement réaliste visuellement, notamment grâce à l’intégration de la gestion avancée des ombres, de la lumière et des reflets apportés par le ray tracing. Évidemment, une telle qualité graphique rend le jeu assez exigeant si les joueurs souhaitent en profiter dans les meilleures conditions.

F1 24 peut se montrer très exigeant

©NVIDIA

Selon l’entreprise, une GeForce RTX 4080 Super (ou une carte similaire) serait nécessaire pour atteindre un framerate avoisinant les fameux 60 FPS de moyenne. Un GPU plus performant comme la RTX 4090 permet, elle, de jouer à environ 80 FPS.

Pour permettre aux joueurs ne disposant pas de telles cartes de jouer malgré tout avec des paramètres élevés, F1 24 prend en charge la technologie DLSS 3 de NVIDIA. Celle-ci permet d’améliorer la définition et les performances en jeu grâce à l’upscaling et à la génération de frames.

En créant des images intermédiaires générées par l’IA, les possesseurs de GeForce Serie 40 peuvent donc grappiller quelques FPS supplémentaires. De ce fait, avec le DLSS 3 activé, une carte graphique RTX 4070 peut atteindre les 60 FPS en 4K, avec le ray tracing et les paramètres graphiques au maximum.

Pas de 60 FPS sans DLSS 3 ?

©NVIDIA

Pour ceux qui ne recherchent pas une expérience 4K et qui souhaitent se contenter de la QHD (1440p), le titre est tout de suite plus souple. En utilisant cette définition, la RTX 4070 atteint les 60 FPS relativement facilement sans DLSS 3. En revanche, sa petite sœur la RTX 4060 ne peut générer que 47 images par seconde environ.

En somme, F1 24 reste un jeu assez gourmand dans ces conditions. S’il peut certainement être apprécié avec un matériel plus modeste, pour profiter de la meilleure expérience possible, les joueurs vont devoir investir dans du hardware récent et haut de gamme.

De plus, le soft étant en partenariat avec NVIDIA, il est possible que les performances ne soient pas les mêmes sur du matériel concurrent. Enfin, la technologie d’AMD, le FSR 3 et son outil de génération de frames, le Fluid Motion Frame, ne semblent, pour l’instant, pas de la partie.