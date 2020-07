Face aux critiques, Crytek décide de reporter Crysis Remastered !

Si vous attendiez Crysis Remastered avec impatience, mauvaise nouvelle : Crytek annonce son report. Le studio devait pourtant publier une vidéo officielle ce soir. Hélas, celle-ci avait fuité hier, accompagnée de plusieurs captures d’écran. Certains ont rapidement établi des comparatifs entre Crysis Remastered et Crysis 2007. Difficile de le nier, la comparaison entre le remaster et le jeu d’origine n’était pas forcément à l’avantage du nouvel opus. Ainsi, face aux réactions et critiques des joueurs, Crytek a décidé de repousser le lancement de son Crysis Remastered.

We would like to share an important update with you all! pic.twitter.com/ylu0OisDf3 — Crysis (@Crysis) July 1, 2020

Le jeu devait initialement sortir le 23 juillet. Quant à la vidéo tant attendue finalement « leakée », le studio ne la même pas diffusée. Pas de panique, vous pouvez toujours la découvrir dans notre précédente actu mentionnée ci-dessus.

Crysis Remastered repoussé à une date inconnue

Crytek précise que seules les précommandes sur Nintendo Switch, qui avaient déjà débuté, restent ouvertes. Pour l’instant, on ignore la nouvelle date de sortie de Crysis Remastered. Pour patienter, vous pouvez toujours vous tourner vers les nombreux mods graphiques réalisés par des fans. À vrai dire, bon nombre de ces mods, comme le Crysis Enhanced Edition, offrent des graphismes de meilleure qualité que ceux aperçus dans la vidéo et les captures divulguées il y a peu.

Le message de Crytek

Ci-dessous, une traduction du communiqué.

« Chers fans de Crysis,

Comme vous le savez, Crysis Remastered va faire son apparition cette année – et en même temps, Crysis fera ses débuts sur le Nintendo Switch !

Votre passion pour la franchise Crysis mérite un jeu d’une qualité irréprochable, et nous nous engageons à vous le fournir. Pour respecter cet engagement, nous devrons retarder de quelques semaines la date de lancement (toutes plateformes confondues) ainsi que la bande annonce. Comme elles ont déjà débuté, les précommandes pour Switch resteront ouvertes, mais les précommandes pour toutes les autres plateformes sont également retardées.

Les fonctionnalités que vous attendez sont déjà prêtes, mais nous voulons prendre le temps de peaufiner le jeu. Vous êtes peut-être au courant de la fuite d’hier, et vous voulez le savoir ; nous avons vu les réactions – les bonnes et les mauvaises – et nous vous écoutons ! Nous travaillons encore sur un certain nombre de choses dans le jeu, ainsi que sur son apparence. Continuez à être optimistes, et soyez assurés que vous aurez bientôt le jeu que vous aimez !

Le temps supplémentaire jusqu’à la sortie du jeu nous permettra de remettre Crysis Remastered au niveau, celui que vous attendez pour un jeu Crysis sur PC et consoles. Nous espérons que vous comprenez notre décision et que vous continuerez de nous soutenir pendant que nous prenons le temps d’apporter quelques améliorations supplémentaires. Restez à l’écoute, et nous aurons le jeu que vous désirez le plus tôt possible.

Nous vous tiendrons au courant de nos progrès, alors n’hésitez pas à nous rendre visite et à revenir nous voir pour suivre les avancées ! ».