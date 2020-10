Far Cry 2 : New Dunia, un mod qui transforme complètement le FPS d’Ubisoft

La franchise Far Cry compte désormais de nombreux opus : le dernier majeur en date est Far Cry 5, sorti en 2018. Mais pour certains, Far Cry 2, lancé en 2008, jouit toujours d’une aura particulière. Si vous êtes actuellement en train de le découvrir ou redécouvrir ou que vous envisagez de le faire dans les prochaines semaines, le mod Far Cry 2 : New Dunia devrait vous intéresser.

Élaboré par un certain dannyhl2, ce mod améliore plusieurs aspects du soft, dont les visuels et la jouabilité ; il corrige également certains bugs. Pour les graphismes, il ajoute notamment un réglage « Ultra », de nouvelles textures et un éclairage retravaillé, ainsi que de meilleurs effets. Ajoutez à cela un FOV augmenté et quelques animations supplémentaires.

Plus d’armes, plus de paramètres

Ce mod met aussi à disposition des paramètres de jeu inédits, comme un mod « Emergency Healing » ; il étoffe l’arsenal, transforme la balistique et modifie les combats pour les rendre plus périlleux.

Si les deux vidéos ci-dessous vous ont convaincu, vous pouvez télécharger Far Cry 2 : New Dunia sur NexusMods. La version la plus récente date d’aujourd’hui et pèse 204 Mo.

Source : DSO Gaming