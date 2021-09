Le FSR d’AMD booste la fréquence d’images de 46 % dans Far Cry 6

AMD a intégré Far Cry 6 à son bundle Raise the Game et continue d’utiliser le prochain jeu d’Ubisoft pour promouvoir ses technologies. Ainsi, dans une vidéo titrée Far Cry 6 AMD Featurette, il sert notamment à illustrer les gains apportés par le FSR (Super Resolution FidelityFX) en matière de fréquence d’images. À la clef : une hausse du nombre d’images par seconde pouvant atteindre 46 %.

Une séquence de la vidéo montre une même scène sans et avec FSR. Dans le premier, le framerate oscille entre 61,8 IPS et 63,8 IPS ; dans le second, il se situe entre 87,1 IPS et 90 IPS. C’est donc un gain d’environ 46 %. Cependant, AMD ne précise pas grand-chose : nous ignorons les réglages graphiques du jeu, le niveau de qualité du FSR (Ultra Performance, Qualité, Équilibré ou Performance) et la configuration utilisée. Actuellement, 27 titres prennent en charge le FSR d’AMD. Vous pouvez découvrir les répercussions du FidelityFX Super Resolution sur la qualité d’image dans notre dossier consacré à ce sujet.

Les 50 meilleurs FPS de tous les temps, jeux et franchises

Un titre également jouable via le GeForce Now

Pour en revenir à Far Cry 6, Ubisoft a communiqué les configurations PC préconisées pour profiter du titre dans différentes conditions allant du 1080p à 30 IPS / Low au 4K/Ultra avec ray tracing. Ceux dont la configuration ne répond pas aux exigences auront l’opportunité de jouer à Far Cry 6 dès sa sortie, le 7 octobre prochain, par le biais du GeForce Now.

Enfin, vous pouvez découvrir une vidéo de gameplay d’une trentaine de minutes ici. Ce Far Cry 6 promet d’offrir « le plus grand terrain de jeu Far Cry à ce jour, entre la jungle, les plages et Esperanza, capitale de Yara ».

NVIDIA annonce 9 jeux compatibles DLSS, dont 6 proposant du ray tracing