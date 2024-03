Figure 01 : faut-il avoir peur de ce robot humanoïde assisté par ChatGPT ?

©Figure

Décidément, l’intelligence artificielle est en vogue depuis quelque temps. Ce “nouveau” domaine technologique est utilisé dans de nombreux projets et bien que l’IA soit encore mal maîtrisée, elle ne fait qu’évoluer.

Par exemple, Open AI et Google enchaînent la présentation de modèles capables de prouesses inédites. C’est le cas de Sora (Open AI), une IA capable de créer des vidéos à partir de texte, ou encore de SIMA, l’IA de Google qui peut jouer aux jeux vidéo comme un humain.

Évidemment, ce ne sont pas les seules entreprises à être touchées par la mode de l’intelligence artificielle. NVIDIA et Microsoft le sont également et l’un de leurs projets communs avec l’entreprise Figure mêle IA et robotique.

Dans une vidéo très impressionnante, la firme a présenté son dernier robot humanoïde : Figure 01. Cette machine a de quoi laisser bouche bée, ses capacités de parole et sa maîtrise de l’environnement étant extrêmement proches de celles d’un humain.

Figure 01, un robot trop proche de l’être humain ?

La vidéo de présentation mise en ligne montre un ingénieur interagissant avec Figure 01. Il lui pose diverses questions auxquelles le robot répond parfaitement. Par exemple, après que l’ingénieur ait fait savoir qu’il avait faim, le robot lui a fourni une pomme.

Si cela peut paraître anodin, la façon de parler de Figure 01 et son aisance semblent vraiment surprenantes. À tel point que le robot pourrait flirter avec la vallée de l’étrange en se rapprochant dangereusement d’un comportement humain.

De plus, l’intégration de l’IA d’Open AI (chat GPT-4) dans sa programmation permet à Figure 01 d’être en évolution constante. Si ce robot est à la fois fascinant et dérangeant, il est également préoccupant pour certains. Malheureusement alors que la vidéo de Gemini avait été truquée, il semblerait que cela ne soit pas le cas pour Figure 01.

©Figure

Alors que l’IA est considérée comme un danger potentiel pour l’humanité, Figure 01 devrait avoir un impact bien réel. En effet, la machine devrait finir par intégrer l’une des usines de construction de BMW aux États-Unis.

BMW voudrait remplacer ses employés par Figure 01

Le but étant pour le constructeur automobile de remplacer la main d’œuvre humaine par un robot automatisé plus performant. Celui-ci se verrait attribuer des tâches complexes ou trop dangereuses au sein de l’usine.

Évidemment, BMW veut rassurer ses employés en affirmant que ceux remplacés par le robot seront réorientés dans des secteurs différents. Cependant, il est évident que cette initiative a pour but d’augmenter la production de l’entreprise et de baisser les coûts (un robot ne prend pas de jour de congé, par exemple).

En revanche, avant d’intégrer ne serait-ce qu’un robot, la firme souhaite s’assurer de leur bon fonctionnement. Ainsi, ils devront suivre les trois lois de la robotique établies par l’écrivain de science-fiction Isaac Asimov.

L’évolution de l’IA et de la robotique a de quoi faire tourner la tête. Si d’un côté elle peut être vue comme un bienfait pour l’humanité, elle soulève également une quantité astronomique de questions éthiques.

Quoi qu’il en soit, malgré les prouesses de Figure 01, il est peu probable que les employés de BMW voient ces avancées technologiques d’un très bon œil. En espérant que la science-fiction ne rattrape pas trop la réalité et que Figure 01 ne cause pas plus de problèmes qu’il n’en résout.

Figure 01, un robot alimenté par l’intelligence artificielle, est capable de processus impressionnants.

La machine est particulièrement agile et capable d’une élocution similaire à celle de l’homme.

Figure 01 pourrait bientôt remplacer certains employés d’une usine BMW aux États-Unis.

Source : Futura Sciences