French Days 2021 : notre sélection des meilleurs bons plans hardware

Depuis plusieurs années déjà, les “French Days” rassemblent les principales places de marché en ligne françaises et viennent concurrencer l’incontournable Black Friday du mois de novembre. D’ordinaire organisé courant avril, l’événement a été retardé cette année en raison de la crise sanitaire. Si vous êtes à la recherche d’un composant pour votre PC, voire d’une configuration gaming flambant neuve, d’un moniteur ou d’un téléviseur, c’est l’occasion idéale pour compléter votre équipement à moindre tarif.

Dans la jungle des promos qui affluent sur Amazon, Cdiscount, Rue du Commerce, Fnac ou Boulanger, Tom’s Hardware vous propose sa sélection des meilleurs bons plans. Nous réactualiserons régulièrement cet article en fonction des arrivages et de la fin des promotions, jusqu’au 2 juin prochain.

Le stockage : un SSD à prix doux

Premier élément venant doper une configuration vieillissante, le SSD est aujourd’hui incontournable dans tout PC qui se respecte. Un simple modèle venant héberger le système d’exploitation et les applications suffit à damer le pion au plus véloce des disques durs à plateaux classique.

SSD PNY CS900 : 20,99€ en 120 Go

Avec un débit moyen de 560 Mo/s en lecture et 450 Mo/s en écriture séquentielles, le PNY CS900 s’impose comme un modèle équilibré et convaincant. Cdiscount le propose aujourd’hui en trois capacités, 120 Go (20,99 €), 240 Go (33,99 €) et 480 Go (52,99 €), avec jusqu’à 41% d’économie. De quoi doper un modeste PC pour un tarif très raisonnable.

SSD Kingston A400 : 32,99 € en 240 Go

Autour de la même technologie TLC à trois bits par cellule, le Kingston A400 a également fait ses preuves. Le constructeur est réputé pour la fiabilité de ses modèles, et ce support de stockage est notamment couronné pour sa consommation électrique très contenue. La promotion se décline sur deux versions, l’A400 240 Go à 32,99 € et l’A400 480 Go à 55,99 € (au lieu de 115,73€). C’est essentiellement vers cette dernière offre que nous vous conseillons de vous tourner, vous serez ainsi paré pour les années à venir.

SSD PNY CS3030 : 1 To à 111,99 € en M.2

Si la carte mère de votre PC fixe ou portable dispose d’un port M.2, visant à héberger un SSD au format d’une barrette de mémoire vive, le CS3030 de PNY a tout pour plaire. Les débits s’envolent par rapport aux modèles SATA classiques, avec un taux de transfert en lecture de 3500 Mo/s et de 3000 Mo/s en écriture. La promotion abaisse le prix du modèle de 1 To de 200,28 € à 111,99 €.

SSD Crucial P5 : 500 Go à 49,99 €

Figurant parmi les constructeurs les plus réputés dans le domaine, au point de ravir le haut du classement de notre guide permanent des meilleurs SSD du marché, Crucial propose lui aussi des modèles au format M.2. À l’occasion des French Days, le P5 en 3D NAND passe ainsi à 49,99 € dans sa déclinaison de 500 Go. Une bonne aubaine, en particulier pour les possesseurs de PC portables compatibles. Vous pouvez escompter des débits de 3400 Mo/s en lecture et de 3000 Mo/s en écriture séquentielles.

Les moniteurs et les TV : de quoi sublimer votre espace

Vous êtes à la recherche d’une solution pour étendre votre confort d’utilisation, ou offrir le meilleur écrin aux consoles de dernière génération ? Échangez votre vieillissant moniteur contre un modèle flambant neuf, pour profiter des dernières technologies en date et accroître votre espace de travail … et de jeu.

Moniteur AOC 24B2XHM2 : 99,99 €

Avant tout destiné à un usage bureautique, l’AOC 24B2XHM2 est un pur moniteur Full HD de 24 pouces, autour d’une dalle VA. Il offre un temps de réponse de 4 ms, avec un taux de rafraîchissement de 75 Hz, et profite d’une bonne ergonomie générale et surtout de tons très vifs et naturels. Aujourd’hui proposé à 99,99 €, contre 174,70 € en temps normal, c’est une bonne affaire si vous évoluez encore avec une diagonale inférieure. Surtout en ces temps où le télétravail vient à se généraliser !

Moniteur Gigabyte M27Q : 299,99 €

Ciblant davantage un public de joueurs, comme son look agressif le laisse envisager, le M27Q de Gigabyte est une valeur sûre dans le marché des moniteurs QHD (2560 x 1440 pixels). Sa dalle IPS de 27 pouces avec un temps de réponse de 0,5 ms en fait un excellent candidat pour les jeux à l’action soutenue, avec une fréquence de rafraîchissement atteignant 170 Hz avec une compatibilité FreeSync. Mais c’est aussi un modèle suffisamment polyvalent pour soutenir de purs usages bureautiques, avec un haut respect des couleurs (gamut de 92% du DCI-P3), un OSD limpide et une bonne ergonomie générale. Vous le trouverez sur Rue du Commerce à 299,99 € au lieu de 489,21 €, un prix vraiment canon.

TV Oled Panasonic TX-65HZ1500E : 1690 €

C’est l’une des Rolls Royce du marché 4K UHD (3840 x 2160 pixels) actuel : le téléviseur OLED Panasonic TX-65HZ1500E offre une image d’exception pour les cinéphiles comme pour les joueurs les plus exigeants. Si vous faites partie des chanceux ayant mis la main sur une PS5 ou une Xbox Series X, c’est un modèle de choix pour sublimer leur catalogue. Chez Iacono, vous le trouverez aujourd’hui à 1690 € contre 1990 € habituellement. Un budget qui ne reste pas négligeable, mais qui devrait vous couvrir pour de (nombreuses) années à venir.

Alimentation modulaire MSI MPG A750GF

Nous venons de réactualiser notre guide d’achat des meilleurs blocs d’alimentation, l’aubaine était donc difficile à écarter. Ce jour, le bloc modulaire MSI MPG A750GF de 750 W se voit proposé à 80,66 € (au lieu de 125,95 €). Il est certifié 80 Plus Gold et conviendra tout à fait aux configurations musclées, équipées d’une GeForce RTX 3070 par exemple.

PC portables orientés gaming : jouez en toute mobilité

C’est désormais une réalité : jouer aux jeux dernier cri n’exige plus l’assemblage d’une tour de plus de 15 kg, et bon nombre de machines nomades n’ont rien à envier aux performantes stations pour joueurs. De quoi jouer en toutes circonstances, où vous le souhaitez, mais aussi profiter d’une machine suffisamment réactive pour les travaux bureautiques les plus avancés.

Lenovo IdeaPad 3 : 849,99 €

Équipé d’un processeur AMD Ryzen 7 4800H cadencé à 2,9 GHz, de 16 Go de mémoire vive, d’un SSD de 512 Go au format M.2 et d’une GeForce GTX 1650 Ti, l’IdeaPad 3 est une machine qui brille tout autant par son design élégant que par ses performances équilibrées. C’est un PC portable de 15,6 pouces, fin et bien tempéré, qui renvoie une définition Full HD et bénéficie d’un assortiment divers de connectique. Une valeur sûre, à un tarif abordable : 849,99 € au lieu de 1099 €.

MSI GF65 Thin : 999,99 €

Pour aller (bien) plus loin, tout en profitant d’un design tout aussi soigné, le MSI GF65 Thin constitue une offre très intéressante aujourd’hui. Il embarque un processeur Intel Core i5-10200H, avec 16 Go de DDR4, un SSD de 512 Go et surtout une “vraie” GeForce RTX 3060. Vous pourrez ainsi prétendre au calcul des effets de ray-tracing, entre autres technologies modernes, sur son écran Full HD de 15,6 pouces avec une fréquence de 144 Hz. La machine est vendue aujourd’hui à 999,99 € au lieu de 1299,99 € sur Rue du Commerce.

Acer Nitro 5 AN517-52 : 999 €

Avec son look agressif qui ne trompe pas sur la cible de joueurs qu’il convoite, l’Acer Nitro 5 AN517-52 s’impose depuis plusieurs années déjà comme l’un des mètres-étalons de sa catégorie. Cette déclinaison s’articule autour d’un écran IPS Full HD de 17,3 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il embarque un processeur Intel Core i5-10300H légèrement plus véloce que celui de la référence précédente, avec la même carte graphique GeForce RTX 3060. En fonction des stocks et selon vos préférences (rappelez-vous que ce modèle est plus encombrant que la machine de Lenovo), c’est une excellente affaire ce jour.

Gigabyte Z490 Aorus Elite AC + Intel Core i5-10400F : 269,90 €

Et si, au contraire, vous êtes à la recherche d’un kit pour mettre à jour votre PC fixe, en l’absence de véritables offres sur le marché des cartes graphiques, cette offre de Rue du Commerce a tout pour plaire. Elle comprend une carte mère Gigabyte Z490 Aorus Elite AC, un modèle haut de gamme à la stabilité éprouvée, avec un processeur Intel Core i5-10400F. Comptez 269,90 € au lieu de 319,91 €. De quoi patienter sereinement en attendant le retour en stock des récentes cartes graphiques.

Souris Logitech G502 Hero : 49,99 €

Les joueurs (droitiers) à la recherche d’une souris à la hauteur de leurs ambitions pourront se tourner vers la Logitech G502 Hero. Ne vous laissez pas décontenancé par son design relativement anguleux, voire agressif : elle constitue l’un des modèles les plus ergonomiques du marché. Son capteur Hero est remarquable de précision, la prise en main est idéale et vous pouvez adapter son poids à l’aide de cinq modules complémentaires de 3,6 grammes chacun. C’est d’ailleurs l’un de nos modèles favoris, dans notre comparatif des meilleures souris gamer. On la retrouve aujourd’hui sur Amazon à 49,99 € au lieu de 89,99 €, soit un prix quasi-amputé de moitié.