Surface Pro 10 : Microsoft réserve ses fonctionnalités IA à certains PC uniquement ?

Microsoft a récemment levé le voile sur sa nouvelle Surface Pro 10, introduisant une série d’améliorations et de changements assez intéressants. Ces PC, alimentés par le CPU Snapdragon X Elite de Qualcomm, représentent, d’après Microsoft, une avancée significative sur le marché des laptops dopés à l’intelligence artificielle.

Les utilisateurs peuvent choisir entre deux configurations de processeurs : le Snapdragon X Plus et le Snapdragon X Elite, ce dernier étant la variante la plus coûteuse. Elle fonctionne évidemment sous Windows 11 et devrait être le premier ordinateur à bénéficier de la mise à jour 24H2 de l’OS, une version majeure qui se concentrera sur l’intelligence artificielle.

Lors du même événement, Microsoft a également présenté les PC Copilot+, une nouvelle “classe” d’ordinateurs conçus pour tirer pleinement parti des fonctionnalités AI exclusives de Windows. Cependant, ces innovations soulèvent également quelques questions, notamment en ce qui concerne les PC IA antérieurs aux nouvelles Surface.

En effet, les exigences de ces PC Copilot+ semblent être trop importantes pour certains ordinateurs IA sortis récemment. Malheureusement, cela remet en question leur capacité à utiliser les futures fonctionnalités de Windows 11 24H2.

Les Snapdragon X obligatoires pour faire fonctionner l’IA ?

Les PC Copilot+ seront uniquement équipés des CPU Snapdragon X, laissant notamment de côté les ordinateurs portables avec des processeurs Intel Meteor Lake ou AMD Ryzen 7000, pourtant récemment commercialisés. Ces derniers ne disposent apparemment pas de la puissance de calcul nécessaire pour supporter les nouvelles fonctionnalités AI de Windows.

Microsoft a mis en avant les performances des PC Copilot+, décrits comme les « PC Windows les plus rapides » jamais construits. Ces nouveaux modèles, selon l’entreprise, seraient non seulement plus rapides que leurs prédécesseurs, mais également plus performants que les derniers MacBook avec processeur M3.

Une nouvelle fonctionnalité, Recall, permet de retrouver facilement des éléments consultés ou créés sur l’ordinateur, grâce à l’ajout d’une intelligence artificielle locale. Il est donc possible que ces fonctions avancées ne soient réservées qu’aux ordinateurs utilisant le SoC de Qualcomm.

Les utilisateurs de PC AI existants, équipés de processeurs Intel ou AMD, pourraient donc se sentir lésés. Leurs machines, bien que récentes, ne répondent pas aux exigences matérielles des PC Copilot+. Il semblerait donc qu’avec ses nouvelles demandes, Microsoft veuille forcer la main des consommateurs.

Ceux qui souhaitent bénéficier des avantages de Copilot et des avancées des futures mises à jour de Windows 11 seraient dans l’obligation de se procurer un PC alimenté par un processeur bien spécifique. Cela aurait pour effet de réduire le nombre d’options d’achat à leur disposition le temps que de nouveaux SoC puissent s’aligner sur les performances des Snapdragon X de Qualcomm.